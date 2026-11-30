Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Фото: facebook.com/UkraineMFA, reuters.com. Колаж: Новини.LIVE

У неділю, 29 листопада, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поговорив по телефону із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде. Очільник українського МЗС розповів колезі про ситуацію на фронті, посилення російських ударів і необхідність зміцнювати ППО.

Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ передає Новини.LIVE.

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Про що говорили очільники МЗС

Андрій Сибіга назвав телефонну розмову з Еспеном Бартом Ейде гарною. Він подякував Норвегії за те, що та допомагає захищати повітряний простір України, та наголосив, що напередодні зими оборону треба зміцнювати.

"Обговорили нагальні потреби України, приділивши особливу увагу зміцненню нашої протиповітряної оборони напередодні зими", — зазначив Сибіга.

Крім того, політики домовилися про те, як діятимуть під час майбутніх міжнародних зустрічей.

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Раніше Новини.LIVE повідомляв про заяву, яку голова МЗС України зробив під час конференції Food from Ukraine: Save the Grain у Києві 29 листопада. Сибіга зазначив, що в України є план, як відновити безпечне судноплавство. Потрібна міжнародна допомога.

Також міністр закордонних справ України розповів, що Росія блокує українське зерно в Чорному морі. Москва використовує Балтику для власного експорту. Понад 40% російської продукції, яку доставляють до інших країн, переправляють через Балтійське море.