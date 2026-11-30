Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Фото: facebook.com/UkraineMFA, reuters.com. Коллаж: Новини.LIVE

В воскресенье, 29 ноября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поговорил по телефону с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде. Глава украинского МИД рассказал коллеге о ситуации на фронте, усилении российских ударов и необходимости укрепления ПВО.

Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел сообщает Новини.LIVE.

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О чем говорили главы МИД

Андрей Сибига назвал телефонный разговор с Эспеном Бартом Эйде хорошим. Он поблагодарил Норвегию за то, что она помогает защищать воздушное пространство Украины, и подчеркнул, что накануне зимы оборону необходимо укреплять.

"Обсудили насущные потребности Украины, уделив особое внимание укреплению нашей противовоздушной обороны в преддверии зимы", — отметил Сибига.

Кроме того, политики договорились о том, как будут действовать во время предстоящих международных встреч.

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Ранее Новини.LIVE сообщал о заявлении, с которым глава МИД Украины выступил во время конференции Food from Ukraine: Save the Grain в Киеве 29 ноября. Сибига отметил, что у Украины есть план по восстановлению безопасного судоходства. Нужна международная помощь.

Также министр иностранных дел Украины рассказал, что Россия блокирует украинское зерно в Черном море. Москва использует Балтику для собственного экспорта. Более 40% российской продукции, которую доставляют в другие страны, переправляют через Балтийское море.