Ключові здобутки України — Сибіга розповів про успіхи

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що останні кілька місяців характеризувалися високою геополітичною турбулентністю. Однак попри все Україна відстояла свої принципові позиції.

Про це Андрій Сибіга сказав під час виступу у Верховній Раді 2 травня та назвав ключові здобутки України.

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Ключові здобутки України за останній час

Сибіга наголосив, що попри усі складні умови Україна відстоює свої національні інтереси. Це відбувається навіть в умовах колосального тиску. За словами міністра, свідченням цьому є зустрічі в Римі, Джидді, Ер Ріяді, Парижі та Лондоні.

"Така ж принципова позиція захисту національних інтересів України буде дотримана і на всіх наступних зустрічах", — наголосив очільник МЗС.

Він додав, якщо озирнутися на кілька місяців "нової геополітичної реальності", то можна виокремити кілька ключових моментів:

нам вдалося зберегти військову допомогу та обмін розвідданими, особливо від США;

нам вдалося активізувати мирні зусилля, щоб змусити Росію припинити вогонь і сісти за стіл переговорів для реальних мирних домовленостей;

нам вдалося згуртувати наших найближчих союзників у Коаліції рішучих навколо розробки реальних гарантій безпеки для України та посилення нашої стійкості;

ми досягли значного прогресу на шляху до членства у ЄС, навіть попри спроби заблокувати цей процес окремими країнами.

"Україна демонструє безпрецедентний рівень готовності бути новим членом ЄС та швидкість переговорного процесу. Це підтверджується нашими європейськими партнерами. Ми також докладаємо максимум зусиль, щоб вже цьогоріч відкрити всі переговорні кластери", — підкреслив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, раніше Сибіга розповів, що Україна та союзники готують новий раунд мирних переговорів. За його словами, дуже важливо, аби в діалозі брали участь США.

Також міністр прокоментував угоду про надра зі США. Він вважає, що це "важлива віха" у Відносинах з Вашингтоном.