Ключевые достижения Украины — Сибига рассказал об успехах

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что последние несколько месяцев характеризовались высокой геополитической турбулентностью. Однако несмотря на все Украина отстояла свои принципиальные позиции.

Об этом Андрей Сибига сказал во время выступления в Верховной Раде 2 мая и назвал ключевые достижения Украины.

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Ключевые достижения Украины за последнее время

Сибига отметил, что несмотря на все сложные условия Украина отстаивает свои национальные интересы. Это происходит даже в условиях колоссального давления. По словам министра, свидетельством этому являются встречи в Риме, Джидде, Эр-Рияде, Париже и Лондоне.

"Такая же принципиальная позиция защиты национальных интересов Украины будет соблюдена и на всех последующих встречах", — подчеркнул глава МИД.

Он добавил, если оглянуться на несколько месяцев "новой геополитической реальности", то можно выделить несколько ключевых моментов:

нам удалось сохранить военную помощь и обмен разведданными, особенно от США;

нам удалось активизировать мирные усилия, чтобы заставить Россию прекратить огонь и сесть за стол переговоров для реальных мирных договоренностей;

нам удалось сплотить наших ближайших союзников в Коалиции решительных вокруг разработки реальных гарантий безопасности для Украины и усиления нашей устойчивости;

мы достигли значительного прогресса на пути к членству в ЕС, даже несмотря на попытки заблокировать этот процесс отдельными странами.

"Украина демонстрирует беспрецедентный уровень готовности быть новым членом ЕС и скорость переговорного процесса. Это подтверждается нашими европейскими партнерами. Мы также прилагаем максимум усилий, чтобы уже в этом году открыть все переговорные кластеры", — подчеркнул Андрей Сибига.

Напомним, ранее Сибига рассказал, что Украина и союзники готовят новый раунд мирных переговоров. По его словам, очень важно, чтобы в диалоге участвовали США.

Также министр прокомментировал соглашение о недрах с США. Он считает, что это "важная веха" в отношениях с Вашингтоном.