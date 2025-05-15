Переговори в Туреччині — головна мета візиту Зеленського

Сибіга назвав головну мету візиту Зеленського до Туреччини
Українська делегація прибула до Туреччини на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Головна мета — зробити кроки для миру.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі для Новини.LIVE.
Головна мета Зеленського та делегації до Туреччини
"Президент України сьогодні тут, українська делегація тут. Ми готові підтримати мирні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого миру", — сказав Сибіга.
Він наголосив, що Україна ніколи не була і не є перешкодою для досягнення миру.
За його словами, після прибуття Зеленського делегація буде визначатися щодо представників української сторони, які братимуть участь у можливих зустрічах з РФ у Стамбулі.
Нагадаємо, Зеленський назвав російську делегацію на переговорах бутафорною. Офіційно президент ще не отримав інформації про її склад.
Крім того, глава держави поділився планом дій у Туреччині та з ким мають відбутися зустрічі.
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