Переговори в Туреччині — головна мета візиту Зеленського

Міністр оборони Андрій Сибіга в Туреччині. Фото: Новини.LIVE

Українська делегація прибула до Туреччини на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Головна мета — зробити кроки для миру.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі для Новини.LIVE.

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Головна мета Зеленського та делегації до Туреччини

"Президент України сьогодні тут, українська делегація тут. Ми готові підтримати мирні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого миру", — сказав Сибіга.

Він наголосив, що Україна ніколи не була і не є перешкодою для досягнення миру.

За його словами, після прибуття Зеленського делегація буде визначатися щодо представників української сторони, які братимуть участь у можливих зустрічах з РФ у Стамбулі.

Нагадаємо, Зеленський назвав російську делегацію на переговорах бутафорною. Офіційно президент ще не отримав інформації про її склад.

Крім того, глава держави поділився планом дій у Туреччині та з ким мають відбутися зустрічі.