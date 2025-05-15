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Сибіга назвав головну мету візиту Зеленського до Туреччини

15 травня 2025 12:28
Карина Приходько - Редактор
Переговори в Туреччині — головна мета візиту Зеленського
Міністр оборони Андрій Сибіга в Туреччині. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Українська делегація прибула до Туреччини на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Головна мета — зробити кроки для миру.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі для Новини.LIVE. 

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"Президент України сьогодні тут, українська делегація тут. Ми готові підтримати мирні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого миру", — сказав Сибіга.

Він наголосив, що Україна ніколи не була і не є перешкодою для досягнення миру.

За його словами, після прибуття Зеленського делегація буде визначатися щодо представників української сторони, які братимуть участь у можливих зустрічах з РФ у Стамбулі.

Нагадаємо, Зеленський назвав російську делегацію на переговорах бутафорною. Офіційно президент ще не отримав інформації про її склад.

Крім того, глава держави поділився планом дій у Туреччині та з ким мають відбутися зустрічі. 

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