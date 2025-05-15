Переговоры в Турции — главная цель визита Зеленского

Министр обороны Андрей Сибига в Турции. Фото: Новини.LIVE

Украинская делегация прибыла в Турцию во главе с президентом Владимиром Зеленским. Главная цель — сделать шаги для мира.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии для Новини.LIVE.

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"Президент Украины сегодня здесь, украинская делегация здесь. Мы готовы поддержать мирные усилия, направленные на достижение справедливого мира", — сказал Сибига.

Он подчеркнул, что Украина никогда не была и не является препятствием для достижения мира.

По его словам, после прибытия Зеленского делегация будет определять относительно представителей украинской стороны, которые будут участвовать в возможных встречах с РФ в Стамбуле.

Напомним, Зеленский назвал российскую делегацию на переговорах бутафорской. Официально президент еще не получил информации о ее составе.

Кроме того, глава государства поделился планом действий в Турции и с кем должны состояться встречи.