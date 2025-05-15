Переговоры в Турции — главная цель визита Зеленского

Сибига назвал главную цель визита Зеленского в Турцию
Украинская делегация прибыла в Турцию во главе с президентом Владимиром Зеленским. Главная цель — сделать шаги для мира.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии для Новини.LIVE.
Главная цель Зеленского и делегации в Турцию
"Президент Украины сегодня здесь, украинская делегация здесь. Мы готовы поддержать мирные усилия, направленные на достижение справедливого мира", — сказал Сибига.
Он подчеркнул, что Украина никогда не была и не является препятствием для достижения мира.
По его словам, после прибытия Зеленского делегация будет определять относительно представителей украинской стороны, которые будут участвовать в возможных встречах с РФ в Стамбуле.
Напомним, Зеленский назвал российскую делегацию на переговорах бутафорской. Официально президент еще не получил информации о ее составе.
Кроме того, глава государства поделился планом действий в Турции и с кем должны состояться встречи.
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