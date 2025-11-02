Відео
Сибіга натякнув, як Україна змусить Кремль зупинитися

Дата публікації: 2 листопада 2025 15:15
Оновлено: 15:15
Далекобійна зброя України змінить хід війни – Сибіга
Андрій Сибіга. Фото: МЗС України/Telegram

Україна нарощує потенціал своєї далекобійної зброї, щоб ефективно знищувати російську військову інфраструктуру. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга переконананий: саме це стане вирішальним фактором для скорочення тривалості війни та посилення національної безпеки в майбутньому.

Про це Андрій Сибіга повідомив в офіційному Telegram-каналі МЗС України у неділю, 2 листопада.

Далекобійна сила як ключ до миру

Україна переходить до нової фази оборони, у якій стратегічну роль відіграватиме високоточна далекобійна зброя власного виробництва. За словами очільника МЗС, кількість успішних операцій проти військових об’єктів у глибині Росії зростає, а ефективність української зброї вже змушує ворога переглядати свої дії.

Сибіга натякнув, як Україна змусить Кремль зупинитися - фото 1
Допис МЗС України у Telegram. Фото: скриншот

"У майбутньому український далекобійний арсенал слугуватиме пакетом стримування та гарантією проти будь-якої нової російської агресії", — заявив міністр.

Сибіга натякнув, як Україна змусить Кремль зупинитися - фото 2
Допис Сибіги у X. Фото: скриншот

Сибіга також наголосив, що це не лише елемент оборони, а й сигнал міжнародним партнерам про готовність до масштабного спільного виробництва. Він звернувся до партнерів із закликом інвестувати у виробництво українського озброєння та створювати спільні проекти. За його словами, ті, хто допомагає Україні сьогодні, зміцнюють і власний оборонний потенціал у майбутньому.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
