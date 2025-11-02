Видео
Сибига намекнул, как Украина заставит Кремль остановиться

Дата публикации 2 ноября 2025 15:15
обновлено: 15:15
Дальнобойное оружие Украины изменит ход войны - Сибига
Андрей Сибига. Фото: МИД Украины/Telegram

Украина наращивает потенциал своего дальнобойного оружия, чтобы эффективно уничтожать российскую военную инфраструктуру. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига убежден: именно это станет решающим фактором для сокращения продолжительности войны и усиления национальной безопасности в будущем.

Об этом Андрей Сибига сообщил в официальном Telegram-канале МИД Украины в воскресенье, 2 ноября.

Дальнобойная сила как ключ к миру

Украина переходит к новой фазе обороны, в которой стратегическую роль будет играть высокоточное дальнобойное оружие собственного производства. По словам главы МИД, количество успешных операций против военных объектов в глубине России растет, а эффективность украинского оружия уже заставляет врага пересматривать свои действия.

Сибіга натякнув, як Україна змусить Кремль зупинитися - фото 1
Сообщение МИД Украины в Telegram. Фото: скриншот

"В будущем украинский дальнобойный арсенал будет служить пакетом сдерживания и гарантией против любой новой российской агрессии", — заявил министр.

Сибига намекнул, как Украина заставит Кремль остановиться - фото 2
Сообщение Сибиги в X. Фото: скриншот

Сибига также подчеркнул, что это не только элемент обороны, но и сигнал международным партнерам о готовности к масштабному совместному производству. Он обратился к партнерам с призывом инвестировать в производство украинского вооружения и создавать совместные проекты. По его словам, те, кто помогает Украине сегодня, укрепляют и собственный оборонный потенциал в будущем.

Напомним, что Андрей Сибига сообщил: МАГАТЭ подтвердило повреждения украинских энергоподстанций — последствия этих ударов могут оказаться более серьезными, чем кажется.

Ранее мы также информировали, что Андрей Сибига раскрыл подробности международной поддержки прифронтовых регионов и суммы помощи.

МИД Андрей Сибига война в Украине Россия дальнобойное оружие
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
