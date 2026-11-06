Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Варшаві з главою польського МЗС Радославом Сікорським. Дипломати обговорили військову допомогу Україні, дипломатичні зусилля для досягнення миру та двосторонні відносини. Також сторони узгодили позиції напередодні зустрічі в Абу-Дабі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на МЗС України у п'ятницю, 6 листопада.

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Про що Сибіга говорив із Сікорським у Варшаві

Зустріч Андрія Сибіги та Радослава Сікорського відбулася напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Ради держав Балтійського моря за участю України та Європейського Союзу. За словами Сибіги, під час переговорів він відзначив роль Польщі у зміцненні європейської безпеки та наближенні справедливого й тривалого миру.

Український міністр також наголосив на важливості Польщі як союзника України та логістичного хабу. Він подякував польській стороні за підтримку та відзначив її підхід до питань безпеки й миру.

Коментуючи результати зустрічі, глава українського дипломатичного відомства розповів, що поінформував польського колегу про ситуацію у війні та дипломатичні зусилля України. Окремо він повідомив про узгодження позицій перед зустріччю в Абу-Дабі.

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"Поінформував Радека про останні події у війні Росії проти України та наші дипломатичні зусилля для досягнення миру. Ми скоординували позиції напередодні зустрічі в Абу-Дабі", — зазначив глава МЗС України.

Сибіга обговорив із Сікорським військову допомогу Україні

Окрему увагу під час переговорів приділили зміцненню оборонних спроможностей України. Зокрема, йшлося про протиповітряну та протиракетну оборону, а також розвиток співпраці у сфері безпілотників.

Сибіга наголосив, що продовження військової допомоги залишається важливим для України з огляду на посилення російських атак на міста, людей та цивільну інфраструктуру.

"Зосередилися на зміцненні оборонних спроможностей України, зокрема протиповітряної та протиракетної оборони, а також на розвитку нашої співпраці у сфері дронів. Продовження військової допомоги залишається критично важливим, оскільки Росія посилює атаки на українські міста, людей та цивільну інфраструктуру", — повідомив міністр.

Також сторони розглянули шляхи посилення тиску на Росію.

Україна та Польща продовжать роботу над двосторонніми питаннями

Ще однією темою зустрічі стали відносини між Україною та Польщею. За словами Сибіги, сторони домовилися продовжувати спільну роботу над нормалізацією двосторонніх відносин і врегулюванням усіх невирішених питань шляхом конструктивного діалогу.

Окремо український міністр повідомив, що робота з ексгумацій триватиме.

"Обговорили двосторонні відносини та домовилися продовжувати активну спільну роботу над їх нормалізацією та вирішенням усіх неврегульованих питань шляхом конструктивного діалогу. Робота з ексгумацій триватиме", — написав Андрій Сибіга.

Сибіга наголосив на важливості вступу України до ЄС

Під час переговорів дипломати також порушили питання європейської інтеграції України. Сибіга наголосив на необхідності відкрити два переговорні кластери, що залишилися, до кінця 2026 року та подякував Польщі за підтримку цього процесу.

Підсумовуючи зустріч, глава українського МЗС подякував Радославу Сікорському за організацію переговорів і можливість узгодити подальші кроки.

Скриншот заяви МЗС України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський обговорив із лідерами восьми країн Північної Європи та Балтії підготовку до тристоронньої зустрічі України, США та Росії в Абу-Дабі. Україна вже передала американським партнерам пропозиції щодо можливих результатів переговорів, які мають наблизити завершення війни. Також сторони узгодили позиції щодо безпеки Європи, підтримки української енергетики та посилення ППО напередодні зими.

Новини.LIVE також писали, що керівник Офісу президента Кирило Буданов очолить українську делегацію на переговорах із Росією в Абу-Дабі, а російську сторону представлятиме Володимир Мединський. Буданов не очікує значного прориву від майбутньої зустрічі, однак вважає позитивним сигналом готовність обох делегацій до особистих переговорів. Він також наголосив, що ця зустріч не стане завершальним етапом переговорного процесу.