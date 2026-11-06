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Главная Новости дня Сибига и Сикорский согласовали позиции перед встречей в Абу-Даби

Сибига и Сикорский согласовали позиции перед встречей в Абу-Даби

Ua ru
6 ноября 2026 19:57
Сибига и Сикорский согласовали позиции перед встречей в Абу-Даби mfa.gov.ua
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Варшаве с главой польского МИД Радославом Сикорским. Дипломаты обсудили военную помощь Украине, дипломатические усилия по достижению мира и двусторонние отношения. Также стороны согласовали позиции накануне встречи в Абу-Даби.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на МИД Украины в пятницу, 6 ноября.

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О чем Сибига говорил с Сикорским в Варшаве

Встреча Андрея Сибиги и Радослава Сикорского состоялась накануне неформальной встречи министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря с участием Украины и Европейского Союза. По словам Сибиги, в ходе переговоров он отметил роль Польши в укреплении европейской безопасности и приближении справедливого и прочного мира.

Украинский министр также подчеркнул важность Польши как союзника Украины и логистического хаба. Он поблагодарил польскую сторону за поддержку и отметил ее подход к вопросам безопасности и мира.

Комментируя итоги встречи, глава украинского дипломатического ведомства рассказал, что проинформировал польского коллегу о ситуации на войне и дипломатических усилиях Украины. Отдельно он сообщил о согласовании позиций перед встречей в Абу-Даби.

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"Проинформировал Радека о последних событиях в войне России против Украины и наших дипломатических усилиях по достижению мира. Мы скоординировали позиции накануне встречи в Абу-Даби", — отметил глава МИД Украины.

Сибига обсудил с Сикорским вопрос о военной помощи Украине

Особое внимание в ходе переговоров было уделено укреплению оборонного потенциала Украины. В частности, речь шла о противовоздушной и противоракетной обороне, а также о развитии сотрудничества в сфере беспилотников.

Сибига подчеркнул, что продолжение военной помощи остается важным для Украины ввиду усиления российских атак на города, людей и гражданскую инфраструктуру.

"Мы сосредоточились на укреплении оборонного потенциала Украины, в частности противовоздушной и противоракетной обороны, а также на развитии нашего сотрудничества в сфере дронов. Продолжение военной помощи остается критически важным, поскольку Россия усиливает атаки на украинские города, людей и гражданскую инфраструктуру", — сообщил министр.

Также стороны рассмотрели пути усиления давления на Россию.

Украина и Польша продолжат работу над двусторонними вопросами

Еще одной темой встречи стали отношения между Украиной и Польшей. По словам Сибиги, стороны договорились продолжать совместную работу над нормализацией двусторонних отношений и урегулированием всех нерешенных вопросов путем конструктивного диалога.

Отдельно украинский министр сообщил, что работа по эксгумациям будет продолжаться.

"Обсудили двусторонние отношения и договорились продолжать активную совместную работу над их нормализацией и решением всех неурегулированных вопросов путем конструктивного диалога. Работа по эксгумациям будет продолжаться", — написал Андрей Сибига.

Сибига подчеркнул важность вступления Украины в ЕС

В ходе переговоров дипломаты также затронули вопрос европейской интеграции Украины. Сибига подчеркнул необходимость открыть два оставшихся переговорных кластера до конца 2026 года и поблагодарил Польшу за поддержку этого процесса.

Подводя итоги встречи, глава украинского МИД поблагодарил Радослава Сикорского за организацию переговоров и возможность согласовать дальнейшие шаги.

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Скриншот заявления МИД Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский обсудил с лидерами восьми стран Северной Европы и Балтии подготовку к трехсторонней встрече Украины, США и России в Абу-Даби. Украина уже передала американским партнерам предложения относительно возможных результатов переговоров, которые должны приблизить завершение войны. Также стороны согласовали позиции по вопросам безопасности Европы, поддержки украинской энергетики и усиления ПВО в преддверии зимы.

Новини.LIVE также сообщали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией в Абу-Даби, а российскую сторону будет представлять Владимир Мединский. Буданов не ожидает значительного прорыва от предстоящей встречи, однако считает положительным сигналом готовность обеих делегаций к личным переговорам. Он также подчеркнул, что эта встреча не станет завершающим этапом переговорного процесса.

Польша переговоры МИД Андрей Сибига Радослав Сикорский Абу-Даби
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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