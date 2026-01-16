Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сибіга анонсував спільне виробництво дронів Octopus із Британією

Сибіга анонсував спільне виробництво дронів Octopus із Британією

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 16:57
Виробництво дронів Octopus - Сибіга зробив заяву
Андрій Сибіга. Фото: МЗС

У п’ятницю, 16 січня, у Києві відбувся Перший форум сторічного партнерства між Україною та Великою Британією. Тоді голова МЗС Андрій Сибіга виступив із заявою щодо спільного виробнитва дронів.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Реклама
Читайте також:

Виробництво дронів Octopus

Захід приурочили до річниці підписання історичної Угоди про 100-річне партнерство між двома країнами. Сибіга, відкриваючи форум, наголосив на стратегічному значенні українсько-британських відносин. На заході був присутній і міністр юстиції Великої Британії Девід Ламмі.

Він повідомив, що вже з лютого Україна та Сполучене Королівство розпочнуть щомісячне спільне виробництво тисячі дронів-перехоплювачів Octopus.

"Це справжнє союзництво заради неподільної європейської безпеки та спільного майбутнього", — зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, що сьогодні у Київ приїхав заступник премʼєр-міністра Великої Британії Девід Леммі

Крім того, сьогодні ж до столиці України прибув президент Чехії Петр Павел.

Великобританія МЗС Андрій Сибіга дрони безпілотник
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації