Виробництво дронів Octopus - Сибіга зробив заяву

У п’ятницю, 16 січня, у Києві відбувся Перший форум сторічного партнерства між Україною та Великою Британією. Тоді голова МЗС Андрій Сибіга виступив із заявою щодо спільного виробнитва дронів.

Виробництво дронів Octopus

Захід приурочили до річниці підписання історичної Угоди про 100-річне партнерство між двома країнами. Сибіга, відкриваючи форум, наголосив на стратегічному значенні українсько-британських відносин. На заході був присутній і міністр юстиції Великої Британії Девід Ламмі.

Він повідомив, що вже з лютого Україна та Сполучене Королівство розпочнуть щомісячне спільне виробництво тисячі дронів-перехоплювачів Octopus.

"Це справжнє союзництво заради неподільної європейської безпеки та спільного майбутнього", — зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, що сьогодні у Київ приїхав заступник премʼєр-міністра Великої Британії Девід Леммі.

Крім того, сьогодні ж до столиці України прибув президент Чехії Петр Павел.