Україна
Главная Новости дня Сибига анонсировал производство дронов Octopus вместе с Британией

Сибига анонсировал производство дронов Octopus вместе с Британией

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 16:57
Производство дронов Octopus - Сибига сделал заявление
Андрей Сибига. Фото: МИД

В пятницу, 16 января, в Киеве состоялся Первый форум столетнего партнерства между Украиной и Великобританией. Тогда глава МИД Андрей Сибига выступил с заявлением о совместном производстве дронов.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Читайте также:

Производство дронов Octopus

Мероприятие приурочили к годовщине подписания исторического Соглашения о 100-летнем партнерстве между двумя странами. Сибига, открывая форум, отметил стратегическое значение украинско-британских отношений. На мероприятии присутствовал и министр юстиции Великобритании Дэвид Ламми.

Он сообщил, что уже с февраля Украина и Соединенное Королевство начнут ежемесячное совместное производство тысячи дронов-перехватчиков Octopus.

"Это настоящее союзничество ради неделимой европейской безопасности и общего будущего", — отметил глава МИД.

Напомним, что сегодня в Киев приехал заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лемми.

Кроме того, сегодня же в столицу Украины прибыл президент Чехии Петр Павел.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
