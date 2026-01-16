Производство дронов Octopus - Сибига сделал заявление

Сибига анонсировал производство дронов Octopus вместе с Британией
В пятницу, 16 января, в Киеве состоялся Первый форум столетнего партнерства между Украиной и Великобританией. Тогда глава МИД Андрей Сибига выступил с заявлением о совместном производстве дронов.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
Производство дронов Octopus
Мероприятие приурочили к годовщине подписания исторического Соглашения о 100-летнем партнерстве между двумя странами. Сибига, открывая форум, отметил стратегическое значение украинско-британских отношений. На мероприятии присутствовал и министр юстиции Великобритании Дэвид Ламми.
Он сообщил, что уже с февраля Украина и Соединенное Королевство начнут ежемесячное совместное производство тысячи дронов-перехватчиков Octopus.
"Это настоящее союзничество ради неделимой европейской безопасности и общего будущего", — отметил глава МИД.
Напомним, что сегодня в Киев приехал заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лемми.
Кроме того, сегодня же в столицу Украины прибыл президент Чехии Петр Павел.
Читайте Новини.LIVE!