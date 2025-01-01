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Сі Цзіньпін зробив заяву про возз'єднання з Тайванем

1 січня 2025 05:29
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Сі Цзіньпін заявив, що ніхто не зможе зупинити возз'єднання Китаю з Тайвенем
Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив у новорічному зверненні, що ніхто не зможе зупинити возз'єднання Китаю з Тайванем. Він також попередив тих, кого вважає силами, які виступають за незалежність Тайваню як на самому острові, так і за його межами.

Про це повідомляє Reuters.

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"Люди по обидва боки Тайванської протоки — одна родина. Ніхто не зможе розірвати наші сімейні узи, і ніхто не може зупинити історичну тенденцію національного возз'єднання", — заявив він.

У своїй новорічній промові роком раніше Сі Цзіньпін заявив, що "возз'єднання" Китаю з Тайванем неминуче і що люди по обидва боки "мають бути пов'язані спільним почуттям мети і розділити славу відродження китайської нації".

Напруженість у Тайванській протоці залишалася високою протягом усього 2024 року, особливо після того, як у травні Лай Лінді став президентом острова, якого Китай назвиває "сепаратистом".

Зазначається, що за останній рік Пекін посилив військовий тиск поблизу Тайваню, майже щодня спрямовуючи військові кораблі та літаки у води та повітряний простір навколо острова.

Reuters додало, що Китай вважає демократично керований Тайвань своєю територією. Проте уряд Тайваню відкидає це і заявляє, що тільки його народ може вирішувати своє майбутнє, і Китай має поважати вибір тайванського народу.

Нагадаємо, що напередодні Нового року Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін обмінялися побажаннями, підтвердивши стратегічне партнерство. У спільній заяві було сказано, що країни вийшли на новий рівень політичної довіри і стратегічної координації.

Також ми писали, що злочинець, спонсорований Китаєм, зламав ресурси Міністерства фінансів США, отримавши доступ до робочих станцій держслужбовців та ряду документів.

війна Китай Тайвань політики Сі Цзіньпінь острів

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