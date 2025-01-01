Си Цзиньпин заявил, что никто не сможет остановить воссоединения Китая с Тайвенем

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в новогоднем обращении, что никто не сможет остановить воссоединение Китая с Тайванем. Он также предупредил тех, кого считает силами, которые выступают за независимость Тайваня как на самом острове, так и ща его пределами.

Об этом сообщает Reuters.

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"Люди по обе стороны Тайваньского пролива — одна семья. Никто не сможет разорвать наши семейные узы, и никто не может остановить историческую тенденцию национального воссоединение", — заявил он.

В своей новогодней речи годом ранее, Си Цзиньпин заявил, что "воссоединение" Китая с Тайванем неизбежно и что люди по обе стороны "должны быть связаны общим чувством цели и разделить славу возрождения китайской нации.

Напряженность в Тайваньском проливе оставалась высокой в течение всего 2024 года, особенно после того, как в мае Лай Линде стал президентом острова, которого Китай называет "сепаратистом".

Отмечается, что за последний год Пекин усилил военное давление вблизи Тайваня, почти ежедневно направляя военные корабли и самолеты в воды и воздушное пространство вокруг острова.

Reuters добавило, что Китай считает демократически управляемый Тайвань своей территорией. Однако правительство Тайваня отвергает это и заявляет, что только его народ может решать свое будущее, и Китай должен уважать выбор тайваньского народа.

Напомним, что в канун Нового года Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись пожеланиями, подтвердив стратегическое партнерство. В совместном заявлении было сказано, что страны вышли на новый уровень политического доверия и стратегической координации.

Также мы писали, что преступник, спонсируемый Китаем взломал ресурсы Министерства финансов США, получив доступ к рабочим станциям госслужащих и ряду документов.