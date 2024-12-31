Си Цзиньпин и Путин обсудили партнерство и цели на новый год

Си Цзиньпинь и Владимир Путин. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись новогодними пожеланиями, подтвердив стратегическое партнерство между странами. В совместном заявлении говорится, что между странами достигнут новый уровень политического доверия и стратегической координации.

Об этом сообщает Xinhua.

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Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия остаются на пути не союзничества, не конфронтации и направленности против третьих сторон. По его словам, политическое доверие и стратегическая координация между странами добились нового уровня под их руководством.

Китайский лидер отметил важную роль обоих государств в поддержке сотрудничества в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Он также подчеркнул вклад в укрепление солидарности между странами Глобального Юга.

Си Цзиньпин выразил готовность продолжать тесные контакты с Владимиром Путиным, укреплять добрососедские отношения и расширять взаимовыгодное сотрудничество по углублению китайско-российских связей.

Напомним, недавно аналитики Института исследования войны озвучили новую стратегию Владимира Путина по отношению к Украине.

В начале декабря в Китае было заявлено, что там выступают за возобновление переговорного процесса между Украиной и Россией.