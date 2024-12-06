Китай закликав відновити переговори між Україною та РФ

Лінь Цзянь. Фото: x.com/globaltimesnews

Китай наполягає на переговорах України та Росії для врегулювання "кризи". Цьому має посприяти міжнародна спільнота.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, передає Укрінформ у п'ятницю, 6 грудня.

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Як зазначив Лінь, єдиним можливим шляхом врегулювання "кризи" є діалог та переговори. Він припустив, що це можна зробити лише за підтримки великих держав.

"Лише коли всі великі держави продемонструють позитивну енергію, ми зможемо побачити надію на швидке припинення вогню", — зазначив дипломат.

Китай декларує нейтралітет стосовно війни в Україні, однак надає Росії масштабну економічну й дипломатичну підтримку. Разом з тим країна критикує військову допомогу Сполучених Штатів та інших країн-партнерів Україні для захисту від російського вторгнення.

Нагадаємо, журналіст-республіканець Такер Карлсон опублікував інтерв'ю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. У розмові Лавров висловив позицію російської сторони щодо умов припинення війни в Україні.

Як зазначає Bloomberg, союзники України намагаються підсилити Україну для протистояння Росії або для переговорів про закінчення війни. Хоча НАТО поспішає передати Україні якомога більше зброї, існує чимало труднощів для допомоги країні.