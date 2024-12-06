Китай призвал возобновить переговоры между Украиной и РФ

Линь Цзянь. Фото: x.com/globaltimesnews

Китай настаивает на переговорах Украины и России по урегулированию "кризиса". Этому должно помочь международное сообщество.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, передает Укринформ в пятницу, 6 декабря.

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Как отметил Линь, единственным возможным путем урегулирования "кризиса" есть диалог и переговоры. Он предположил, что это можно сделать только при поддержке великих держав.

"Только когда все великие государства продемонстрируют положительную энергию, мы сможем увидеть надежду на скорое прекращение огня", — отметил дипломат.

Китай декларирует нейтралитет по отношению к войне в Украине, однако оказывает России масштабную экономическую и дипломатическую поддержку. Вместе с тем, страна критикует военную помощь Соединенных Штатов и других стран-партнеров Украине для защиты от российского вторжения.

Напомним, журналист-республиканец Такер Карлсон опубликовал интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В разговоре Лавров высказал позицию российской стороны по условиям прекращения войны в Украине.

Как отмечает Bloomberg, союзники Украины пытаются усилить Украину для противостояния России или переговоров об окончании войны. Хотя НАТО спешит передать Украине как можно больше оружия, есть немало трудностей для помощи стране.