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Китай взломал Минфин США, получив доступ к документам, — NYT

31 декабря 2024 00:23
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Китай взломал ресурсы Министерства финансов США и получил доступ к документам
Хакер за работой. Иллюстративное фото: pixels.com
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В понедельник, 30 декабря, администрация президента США Джо Байдена заявила, что спонсируемый государством преступник в Китае взломал ресурсы Министерства финансов США. Он получил доступ к рабочим станциям госслужащих и несекретным документам.

Об этом сообщает The New York Times.

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NYT пишет, что заявление было сделано после того, как в последние месяцы появились сведения о том, что Китай глубоко проник в телекоммуникационные системы США. В частности, получив доступ к телефонным разговорам и текстовым сообщениям официальных лиц США, а также других людей.

В письме, в котором Минфин проинформировал законодателей о данном эпизоде сказано, что 8 декабря ведомство получило уведомление от сторонней компании по предоставлению программного обеспечения BeyondTrust. В уведомлении говорилось, что хакер получил ключ безопасности, который позволил ему удаленно получить доступ к определенным рабочим станциям Министерства финансов и документам на них.

"На основании имеющихся показателей инцидент был приписан спонсируемому государством Китай субъекту Advanced Persistent Threat (APT). В соответствии с политикой Министерства финансов, вторжения, приписываемые APT, считаются крупным инцидентом кибербезопасности", — говорится в письме.

Министерство финансов заявило, что работало с ФБР, разведывательным сообществом и другими следователями, чтобы определить последствия взлома. Взломанный сервис был отключен, и нет никаких доказательств того, что китайский государственный деятель все еще имеет доступ к информации Министерства финансов.

Представитель казначейства в своем заявлении сообщил, что министерство очень серьезно относится к угрозам своим системам и хранящимся в них данным и продолжит сотрудничать с частным сектором и государственными учреждениями для защиты финансовой системы от взломов.

В то же время Минфин не уточнил, когда именно произошел этот эпизод, но заявил, что раскроет более подробную информацию в предстоящем докладе Конгрессу.

Китайские чиновники долго отрицали какую-либо роль правительства в хакерстве и начали диалог с Соединенными Штатами для совместной работы над кибербезопасностью.

Напомним, что в 19 декабря россияне совершили масштабную кибератаку на государственные реестры Украины. В результате инцидента была приостановлена работе единых и государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.

Позже первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко проинформировал, что несмотря на атаку российских хакеров, потери персональных данных не было. При этом он признал, что это была очень мощная атака, которой раньше не наблюдалось.

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