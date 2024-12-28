Швеція розширює площі цвинтарів — яка причина

Національні військові навчання Швеції. Фото: sverigesradio.se

Швеція готується до можливих надзвичайних ситуацій, розширюючи площі цвинтарів для масових поховань у разі війни. Це зумовлено вступом країни до НАТО та напруженістю в Балтійському регіоні.

Про це повідомляє Associated Press у суботу, 28 грудня.

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Уряд Швеції розпочав пошук додаткових земель для розширення цвинтарів, щоб бути готовими до масових поховань у разі війни або інших катастрофічних подій. Ця ініціатива є частиною національної стратегії з підвищення готовності до надзвичайних ситуацій.

Згідно з рекомендаціями Шведської церкви та Агентства з надзвичайних ситуацій, кожна парафія повинна мати достатньо місця для поховання приблизно 5% свого населення у випадку кризи. У великих містах це означає пошук додаткових 10 гектарів землі для термінових поховань та ще 15 гектарів для регулярного використання. Однак процес отримання дозволів та будівництва може зайняти до 10 років, що створює додаткові виклики в умовах невизначеності.

"Ці рекомендації означають, що нам потрібно більше землі для цвинтарів, і це є проблемою у великих містах, де земельних ресурсів бракує", — зазначила старша радниця Гетеборзької похоронної асоціації Катаріна Евенсет.

"На жаль, нам все більше нагадують, що війна може статися, і що ми просто повинні бути до цього готові", — зазначив експерт з критичної інфраструктури Шведського агентства з надзвичайних ситуацій Ян-Олоф Олссон.

Раніше Швеція дотримувалася політики нейтралітету, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році громадська думка змінилася, що призвело до рішення країни подати заявку на вступ до НАТО.

У листопаді уряд оновив правила з цивільної оборони, надаючи громадянам інструкції щодо виживання в умовах війни.

Нагадаємо, що раніше Швеція анонсувала допомогу Україні на 6,9 млрд доларів.