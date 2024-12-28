Швеция расширяет площади кладбищ — какая причина

Национальные военные учения Швеции. Фото: sverigesradio.se

Швеция готовится к возможным чрезвычайным ситуациям, расширяя площади кладбищ для массовых захоронений в случае войны. Это обусловлено вступлением страны в НАТО и напряженностью в Балтийском регионе.

Об этом сообщает Associated Press в субботу, 28 декабря.

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Правительство Швеции начало поиск дополнительных земель для расширения кладбищ, чтобы быть готовыми к массовым захоронениям в случае войны или других катастрофических событий. Эта инициатива является частью национальной стратегии повышения готовности к чрезвычайным ситуациям.

Согласно рекомендациям Шведской церкви и Агентства по чрезвычайным ситуациям, каждый приход должен иметь достаточно места для захоронения примерно 5% своего населения в случае кризиса. В больших городах это означает дополнительные 10 гектаров земли для срочных захоронений и еще 15 гектаров для регулярного использования. Однако, процесс получения разрешений и строительства может занять до 10 лет, что создает дополнительные вызовы в условиях неопределенности.

"Эти рекомендации означают, что нам нужно больше земли для кладбищ, и это проблема в крупных городах, где земельных ресурсов не хватает", — отметила старшая советница Гетеборгской похоронной ассоциации Катарина Эвенсет.

"К сожалению, нам все больше напоминают, что война может произойти, и что мы просто должны быть к этому готовы", — отметил эксперт по критической инфраструктуре Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям Ян-Олоф Олссон.

Ранее Швеция придерживалась политики нейтралитета, но после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году общественное мнение изменилось, что привело к решению страны подать заявку на вступление в НАТО.

В ноябре правительство обновило правила по гражданской обороне, предоставляя гражданам инструкции по выживанию в условиях войны.

Напомним, что ранее Швеция анонсировала помощь Украине в 6,9 млрд долларов.