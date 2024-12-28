Росія готує наступ на Фінляндію

РФ відпрацьовує напад на НАТО — ЦПД попереджає про загрозу
Російська Федерація відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни на східному фланзі НАТО. Така атака буде гібридною.
Про це повідомив Андрій Коваленко з центру протидії дезінформації, посилаючись на Iltalehti Journal джерела в Альянсі.
Наступ росіян на Фінляндію
Повідомляється, що НАТО важливо розуміти, що атака буде гібридною. Задіяні можуть бути як військові КНДР, так і бойовики з умовної "Хезболла", яку контролює Іран. Це відбудеться, якщо Захід не зруйнує взаємини між РФ та іншими диктаторами.
"НАТО потрібно розуміти, що атака буде гібридною, з участю як військ КНДР, так і бойовиків з "Хезболли", підконтрольних Ірану, якщо Захід не зруйнує зв'язки РФ з іншими автократіями", — зазначив Коваленко.
Раніше ми повідомляли, що розвідка Південної Кореї підтвердила взяття в полон Україною солдата КНДР в Курській області. Це стало першим випадком.
Нагадаємо, війська Північної Кореї зазнають значних втрат у Курській області, де Росія використовує їх для бойових дій проти України.
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