Російські загарбники. Фото: росЗМІ

Російська Федерація відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни на східному фланзі НАТО. Така атака буде гібридною.

Про це повідомив Андрій Коваленко з центру протидії дезінформації, посилаючись на Iltalehti Journal джерела в Альянсі.

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Повідомляється, що НАТО важливо розуміти, що атака буде гібридною. Задіяні можуть бути як військові КНДР, так і бойовики з умовної "Хезболла", яку контролює Іран. Це відбудеться, якщо Захід не зруйнує взаємини між РФ та іншими диктаторами.

"НАТО потрібно розуміти, що атака буде гібридною, з участю як військ КНДР, так і бойовиків з "Хезболли", підконтрольних Ірану, якщо Захід не зруйнує зв'язки РФ з іншими автократіями", — зазначив Коваленко.

Карта Фінляндії. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що розвідка Південної Кореї підтвердила взяття в полон Україною солдата КНДР в Курській області. Це стало першим випадком.

Нагадаємо, війська Північної Кореї зазнають значних втрат у Курській області, де Росія використовує їх для бойових дій проти України.