Россия готовит наступление на Финляндию

РФ отрабатывает нападение на НАТО — ЦПД предупреждает об угрозе
Российская Федерация отрабатывает нападение на Финляндию и другие страны на восточном фланге НАТО. Такая атака будет гибридной.
Об этом сообщил Андрей Коваленко из Центра противодействия дезинформации, ссылаясь на Iltalehti Journal источники в Альянсе.
Наступление россиян на Финляндию
Сообщается, что НАТО важно понимать, что атака будет гибридной. Задействованы могут быть как военные КНДР, так и боевики из условной "Хезболла", контролируемой Ираном. Это произойдет, если Запад не разрушит отношения между РФ и другими диктаторами.
"НАТО нужно понимать, что атака будет гибридной, с участием как войск КНДР, так и боевиков из "Хезболлы", подконтрольных Ирану, если Запад не разрушит связи РФ с другими автократиями", - отметил Коваленко.
Ранее мы сообщали, что разведка Южной Кореи подтвердила пленение Украиной солдата КНДР в Курской области. Это стало первым случаем.
Напомним, войска Северной Кореи несут значительные потери в Курской области, где Россия использует их для боевых действий против Украины.
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