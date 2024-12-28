Российские захватчики. Фото: росСМИ

Российская Федерация отрабатывает нападение на Финляндию и другие страны на восточном фланге НАТО. Такая атака будет гибридной.

Об этом сообщил Андрей Коваленко из Центра противодействия дезинформации, ссылаясь на Iltalehti Journal источники в Альянсе.

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Сообщается, что НАТО важно понимать, что атака будет гибридной. Задействованы могут быть как военные КНДР, так и боевики из условной "Хезболла", контролируемой Ираном. Это произойдет, если Запад не разрушит отношения между РФ и другими диктаторами.

"НАТО нужно понимать, что атака будет гибридной, с участием как войск КНДР, так и боевиков из "Хезболлы", подконтрольных Ирану, если Запад не разрушит связи РФ с другими автократиями", - отметил Коваленко.

Карта Финляндии. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что разведка Южной Кореи подтвердила пленение Украиной солдата КНДР в Курской области. Это стало первым случаем.

Напомним, войска Северной Кореи несут значительные потери в Курской области, где Россия использует их для боевых действий против Украины.