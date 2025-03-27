Швеція планує масштабне зміцнення оборони та кібербезпеки для допомоги Україні

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Фото: Jessica Gow/TT News Agency/via REUTERS

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив про початок наймасштабнішої програми переозброєння збройних сил з часів "холодної війни". За його словами, країна стикається з новими загрозами безпеці, тож відповідь на них має бути рішучою та системною.

Про це Крістерссон написав на своїй сторінці в X.

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Він підкреслив, що, попри досягнення цілі НАТО у 2% ВВП на оборону, цього недостатньо. Уряд планує вийти на показник у 3,5% ВВП до 2030 року. Відповідну ініціативу презентують на саміті НАТО в Гаазі.

Повідомлення Ульфа Крістерссона. Фото: скриншот

Згідно з планом, Швеція інвестує в оборону близько 300 мільярдів шведських крон, що становить приблизно 30 мільярдів доларів, залучаючи кошти через державне кредитування.

Частину фінансування, 25 мільярдів крон, уряд спрямує на закупівлю нового озброєння з поставками у 2026–2028 роках. Планується придбання засобів ППО, дронів, реактивної артилерії, особистого захисту та боєприпасів.

Ще майже 96 мільярдів крон уряд виділить на посилення протидії гібридним загрозам. Йдеться про посилення спроможностей берегової охорони, служб з надзвичайних ситуацій і психологічного захисту, зокрема в галузях кібербезпеки та морської оборони.

Швеція збільшує обсяг фінансування для військової підтримки України

Окремо уряд Швеції розширює обсяг військової підтримки України: у 2025 році витрати зростуть із 25 до понад 40 мільярдів крон, тобто з 2,5 до 4 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше міністерство оборони Швеції повідомило про розширення військової співпраці з Україною.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський попередив про загрозу наступу Росії на нові області країни.