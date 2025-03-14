Швеція готова посилювати співпрацю та військову допомогу Україні

Шведська САУ Archer вирушає на позиції. Фото: скриншот

У Києві 14 березня пройшла зустріч заступників міністрів оборони України Анатолія Клочко і Валерія Чуркін з делегацією Швеції на чолі з генеральним директором Адміністрації з питань матеріально-технічного забезпечення оборонного сектору Швеції (FMV) генерал-лейтенанта Карлом Гораном Мортенссоном. Сторони обговорили посилення співпраці.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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"Сторони обговорили поточний стан реалізації низки двосторонніх проєктів з надання озброєння, а також спільних проєктів з іншими країнами Європи", — йдеться у повідомленні.

Горан Мортенссон наголосив на важливості для його країни отримання зворотного зв’язку щодо ефективності використання вже переданого озброєння, а також актуальних потреб України у військовій допомозі.

Заступник міністра оборони України Анатолій Клочко у свою чергу висловив вдячність шведській стороні за незмінну підтримку у протистоянні російській агресії.

"Я високо ціную нашу співпрацю, ми готові до її розширення задля нашого спільного успіху", — сказав заступник міністра.

Також Анатолій Клочко ознайомив шведських партнерів із пріоритетними військовими потребами, серед яких модернізація бойової авіації та зміцнення системи протиповітряної оборони.

Водночас заступник міністра Валерій Чуркін акцентував увагу на необхідності посилення засобів зв’язку на передовій.

Представники шведської делегації підкреслили прагнення розширювати співробітництво не лише на міждержавному рівні, а й через взаємодію між приватними оборонними компаніями.

Швеція запропонувала розширити чинний меморандум про співпрацю з Україною, що передбачає посилення взаємодії за кількома напрямами.

Нагадаємо, в кінці лютого президент України Володимир Зеленський анонсував 18-й пакет військової допомоги від Швеції.

Також ми писали, що вчора посол Швеції в Україні Мартін Оберг заявив, що його здивувало те, що у Києві існує реальна співпраця між громадськістю та урядом.