Швеция готова усиливать сотрудничество и военную помощь Украине

Швеция готова усиливать военную помощь Украине
В Киеве 14 марта прошла встреча заместителей министров обороны Украины Анатолия Клочко и Валерия Чуркина с делегацией Швеции во главе с генеральным директором Администрации по вопросам материально-технического обеспечения оборонного сектора Швеции (FMV) генерал-лейтенанта Карлом Гораном Мортенссоном. Стороны обсудили усиление сотрудничества.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Что обсудили Швеции и Украины
"Стороны обсудили текущее состояние реализации ряда двусторонних проектов по предоставлению вооружения, а также совместных проектов с другими странами Европы", — говорится в сообщении.
Горан Мортенссон подчеркнул важность для его страны получения обратной связи по эффективности использования уже переданного вооружения, а также актуальных потребностей Украины в военной помощи.
Заместитель министра обороны Украины Анатолий Клочко в свою очередь выразил благодарность шведской стороне за неизменную поддержку в противостоянии российской агрессии.
"Я высоко ценю наше сотрудничество, мы готовы к его расширению для нашего общего успеха", — сказал заместитель министра.
Также Анатолий Клочко ознакомил шведских партнеров с приоритетными военными потребностями, среди которых модернизация боевой авиации и укрепление системы противовоздушной обороны.
В то же время заместитель министра Валерий Чуркин акцентировал внимание на необходимости усиления средств связи на передовой.
Представители шведской делегации подчеркнули стремление расширять сотрудничество не только на межгосударственном уровне, но и через взаимодействие между частными оборонными компаниями.
Швеция предложила расширить действующий меморандум о сотрудничестве с Украиной, предусматривающий усиление взаимодействия по нескольким направлениям.
Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 18-й пакет военной помощи от Швеции.
Также мы писали, что вчера посол Швеции в Украине Мартин Оберг заявил, что его удивило то, что в Киеве существует реальное сотрудничество между общественностью и правительством.
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