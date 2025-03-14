Швеция готова усиливать сотрудничество и военную помощь Украине

Шведская САУ Archer отправляется на позиции. Фото: скриншот

В Киеве 14 марта прошла встреча заместителей министров обороны Украины Анатолия Клочко и Валерия Чуркина с делегацией Швеции во главе с генеральным директором Администрации по вопросам материально-технического обеспечения оборонного сектора Швеции (FMV) генерал-лейтенанта Карлом Гораном Мортенссоном. Стороны обсудили усиление сотрудничества.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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"Стороны обсудили текущее состояние реализации ряда двусторонних проектов по предоставлению вооружения, а также совместных проектов с другими странами Европы", — говорится в сообщении.

Горан Мортенссон подчеркнул важность для его страны получения обратной связи по эффективности использования уже переданного вооружения, а также актуальных потребностей Украины в военной помощи.

Заместитель министра обороны Украины Анатолий Клочко в свою очередь выразил благодарность шведской стороне за неизменную поддержку в противостоянии российской агрессии.

"Я высоко ценю наше сотрудничество, мы готовы к его расширению для нашего общего успеха", — сказал заместитель министра.

Также Анатолий Клочко ознакомил шведских партнеров с приоритетными военными потребностями, среди которых модернизация боевой авиации и укрепление системы противовоздушной обороны.

В то же время заместитель министра Валерий Чуркин акцентировал внимание на необходимости усиления средств связи на передовой.

Представители шведской делегации подчеркнули стремление расширять сотрудничество не только на межгосударственном уровне, но и через взаимодействие между частными оборонными компаниями.

Швеция предложила расширить действующий меморандум о сотрудничестве с Украиной, предусматривающий усиление взаимодействия по нескольким направлениям.

Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 18-й пакет военной помощи от Швеции.

Также мы писали, что вчера посол Швеции в Украине Мартин Оберг заявил, что его удивило то, что в Киеве существует реальное сотрудничество между общественностью и правительством.