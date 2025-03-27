Швеция планирует масштабное укрепление обороны и кибербезопасности для помощи Украине

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: Jessica Gow/TT News Agency/via REUTERS

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил о начале самой масштабной программы перевооружения вооруженных сил со времен "холодной войны". По его словам, страна сталкивается с новыми угрозами безопасности, поэтому ответ на них должен быть решительным и системным.

Об этом Кристерссон написал на своей странице в X.

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Он подчеркнул, что, несмотря на достижение цели НАТО в 2% ВВП на оборону, этого недостаточно. Правительство планирует выйти на показатель в 3,5% ВВП к 2030 году. Соответствующую инициативу представят на саммите НАТО в Гааге.

Сообщение Ульфа Кристерссона. Фото: скриншот

Согласно плану, Швеция инвестирует в оборону около 300 миллиардов шведских крон, что составляет примерно 30 миллиардов долларов, привлекая средства через государственное кредитование.

Часть финансирования, 25 миллиардов крон, правительство направит на закупку нового вооружения с поставками в 2026-2028 годах. Планируется приобретение средств ПВО, дронов, реактивной артиллерии, личной защиты и боеприпасов.

Еще почти 96 миллиардов крон правительство выделит на усиление противодействия гибридным угрозам. Речь идет об усилении возможностей береговой охраны, служб по чрезвычайным ситуациям и психологической защиты, в частности в области кибербезопасности и морской обороны.

Швеция увеличивает объем финансирования для военной поддержки Украины

Отдельно правительство Швеции расширяет объем военной поддержки Украины: в 2025 году расходы вырастут с 25 до более 40 миллиардов крон, то есть с 2,5 до 4 миллиардов долларов.

Напомним, ранее министерство обороны Швеции сообщило о расширении военного сотрудничества с Украиной.

Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозе наступления России на новые области страны.