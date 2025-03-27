Росія готується до нового наступу — Зеленський назвав напрямки

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує новий наступ. Йдеться про Сумську та Харківську області.

Про це український лідер сказав в інтервʼю Le Figaro.

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Новий наступ окупантів

Глава держави вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагається виграти час. Наразі ворог готується до наступу на Сумщині та Харківщині.

"Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідданими з нашими союзниками. Ми повинні дивитися на ситуацію з широко розплющеними очима. Путін готує новий наступ, зокрема на Сумщині і Харківській області", — наголосив Зеленський.

За його словами, Путін планував розпочати цю операцію вісім місяців тому, однак її не вдалося реалізувати через операцію ЗСУ на Курщині.

Нагадаємо, 18 березня Путін під час закритої зустрічі заявив, що готовий розпочати наступ на Одещину. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки проаналізував його слова.

Також молодший сержант 91-го окремого полку територіальної оборони Олександр Козюра розповів, що росіяни готові здійснювати наступи виключно через грошові винагороди.