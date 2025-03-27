Россия готовится к новому наступлению — Зеленский назвал направления

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новое наступление. Речь идет о Сумской и Харьковской областях.

Об этом украинский лидер сказал в интервью Le Figaro.

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Глава государства считает, что российский диктатор Владимир Путин пытается выиграть время. Сейчас враг готовится к наступлению на Сумщине и Харьковщине.

"Мы видим подготовку к этой будущей операции. Мы поделились разведданными с нашими союзниками. Мы должны смотреть на ситуацию с широко открытыми глазами. Путин готовит новое наступление, в частности на Сумщине и Харьковской области", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Путин планировал начать эту операцию восемь месяцев назад, однако ее не удалось реализовать из-за операции ВСУ на Курщине.

Напомним, 18 марта Путин во время закрытой встречи заявил, что готов начать наступление на Одесскую область. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности проанализировал его слова.

Также младший сержант 91-го отдельного полка территориальной обороны Александр Козюра рассказал, что россияне готовы осуществлять наступления исключительно из-за денежных вознаграждений.