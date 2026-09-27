Швейцарія відхилила жорсткий нейтралітет: майже 69% проти

Прапор Швейцарії. Фото: Reuters

У Швейцарії виборці відхилили ініціативу щодо закріплення жорсткішого нейтралітету країни. Майже 69% учасників референдуму проголосували проти пропозиції, яка, зокрема, суттєво обмежила б можливість запроваджувати санкції проти держав, що воюють.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

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Президент Швейцарії Гі Пармелін в ООН. Фото: Reuters

Відхилено зміни в Швейцарії

Пропозиції передбачали закріплення у Конституції постійного та збройного нейтралітету Швейцарії. Країні заборонялося б вступати до військових і оборонних альянсів, а співпраця з ними допускалася б лише у разі прямого військового нападу на Швейцарію або підготовки такого нападу.

Інша принципова зміна стосувалася санкцій. У разі схвалення ініціативи Швейцарія не могла б самостійно застосовувати невійськові примусові заходи проти держав, які беруть участь у війні. Це обмежило б можливість Берна приєднуватися до санкцій Європейського Союзу, зокрема запроваджених проти Росії.

Федеральна рада виступала проти ініціативи, аргументуючи це необхідністю зберегти гнучкість швейцарської політики нейтралітету.

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Результат референдуму означає, що запропоновані жорсткі обмеження не будуть закріплені в Конституції. Швейцарія зможе зберегти чинний підхід до міжнародних санкцій та співпраці у сфері безпеки.

При цьому Швейцарія не є членом НАТО, однак із 1996 року співпрацює з Альянсом у межах програми "Партнерство заради миру".

Швейцарська влада також наголошує, що нейтралітет не перешкоджає засудженню порушень міжнародного права. Раніше країна засудила російську агресію проти України та приєдналася до санкцій ЄС проти Росії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що під час навчань НАТО з бойовою стрільбою на полігоні в латвійському Адажі випадково поранили чотирьох італійських військових. Кулеметна черга з бронемашини Dardo влучила в іншу машину такого самого типу.

Також Новини.LIVE писав, що головнокомандувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич застеріг Росію від спроб атакувати територію Альянсу. Генерал заявив, що НАТО має необхідні можливості та повноваження для стримування агресії й захисту кожної частини своєї території.