Швейцария отвергла принцип строгого нейтралитета: почти 69 % высказались против

Швейцария на референдуме отклонила предложение о жестком нейтралитете
В Швейцарии избиратели отклонили инициативу о закреплении более жесткого нейтралитета страны. Почти 69% участников референдума проголосовали против предложения, которое, в частности, существенно ограничило бы возможность вводить санкции против воюющих государств.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.
В Швейцарии отклонили изменения
Предложения предусматривали закрепление в Конституции постоянного и вооруженного нейтралитета Швейцарии. Стране запрещалось бы вступать в военные и оборонные альянсы, а сотрудничество с ними допускалось бы только в случае прямого военного нападения на Швейцарию или подготовки такого нападения.
Другое принципиальное изменение касалось санкций. В случае одобрения инициативы Швейцария не могла бы самостоятельно применять невоенные принудительные меры против государств, участвующих в войне. Это ограничило бы возможность Берна присоединяться к санкциям Европейского Союза, в частности введенным против России.
Федеральный совет выступал против инициативы, аргументируя это необходимостью сохранить гибкость швейцарской политики нейтралитета.
Швейцария продолжит нынешнюю политику нейтралитета
Результат референдума означает, что предложенные жесткие ограничения не будут закреплены в Конституции. Швейцария сможет сохранить действующий подход к международным санкциям и сотрудничеству в сфере безопасности.
При этом Швейцария не является членом НАТО, однако с 1996 года сотрудничает с Альянсом в рамках программы "Партнерство ради мира".
Швейцарские власти также подчеркивают, что нейтралитет не препятствует осуждению нарушений международного права. Ранее страна осудила российскую агрессию против Украины и присоединилась к санкциям ЕС против России.
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