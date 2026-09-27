Швейцария отвергла принцип строгого нейтралитета: почти 69 % высказались против

Флаг Швейцарии. Фото: Reuters

В Швейцарии избиратели отклонили инициативу о закреплении более жесткого нейтралитета страны. Почти 69% участников референдума проголосовали против предложения, которое, в частности, существенно ограничило бы возможность вводить санкции против воюющих государств.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

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Президент Швейцарии Ги Пармелин в ООН. Фото: Reuters

В Швейцарии отклонили изменения

Предложения предусматривали закрепление в Конституции постоянного и вооруженного нейтралитета Швейцарии. Стране запрещалось бы вступать в военные и оборонные альянсы, а сотрудничество с ними допускалось бы только в случае прямого военного нападения на Швейцарию или подготовки такого нападения.

Другое принципиальное изменение касалось санкций. В случае одобрения инициативы Швейцария не могла бы самостоятельно применять невоенные принудительные меры против государств, участвующих в войне. Это ограничило бы возможность Берна присоединяться к санкциям Европейского Союза, в частности введенным против России.

Федеральный совет выступал против инициативы, аргументируя это необходимостью сохранить гибкость швейцарской политики нейтралитета.

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Результат референдума означает, что предложенные жесткие ограничения не будут закреплены в Конституции. Швейцария сможет сохранить действующий подход к международным санкциям и сотрудничеству в сфере безопасности.

При этом Швейцария не является членом НАТО, однако с 1996 года сотрудничает с Альянсом в рамках программы "Партнерство ради мира".

Швейцарские власти также подчеркивают, что нейтралитет не препятствует осуждению нарушений международного права. Ранее страна осудила российскую агрессию против Украины и присоединилась к санкциям ЕС против России.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что во время учений НАТО с боевой стрельбой на полигоне в латвийском Адажи случайно ранили четырех итальянских военнослужащих. Пулеметная очередь из бронемашины Dardo попала в другую машину такого же типа.

Также Новини.LIVE писал, что главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич предостерег Россию от попыток атаковать территорию Альянса. Генерал заявил, что НАТО обладает необходимыми возможностями и полномочиями для сдерживания агрессии и защиты каждой части своей территории.