Швейцарія змінює політику щодо біженців з України

Біженці. Фото: УНІАН

Федеральна рада Швейцарії найближчим часом може запровадити нові правила надання статусу захисту S для громадян України, орієнтуючись на модель, запроваджену Норвегією. Згідно з нею, статус захисту для біженців надається лише тим українцям, які виїхали з частково або повністю окупованих регіонів або зони активних бойових дій.

Про це повідомляє SRF.

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Видання зазначає, що донедавна у Швейцарії не враховували регіон походження громадян України, але у грудні минулого року парламент ухвалив рішення змінити цей підхід. Водночас нові правила стосуватимуться лише тих, хто прибуває до країни після їхнього впровадження, а не тих, хто вже перебуває в Швейцарії.

Норвегія почала ділити Україну на безпечні та небезпечні регіони

Норвегія стала першою європейською країною, яка формально розділила територію України на "небезпечні" та "безпечні" зони. Зокрема, безпечними областями в Україні у Норвегії вважають центральні та західні регіони.

Швейцарія планує діяти аналогічно, однак, ймовірно, може визначити небезпечними регіонами більшу частину території навколо Києва, аніж це зробила Норвегія.

За даними Державного секретаріату з питань міграції (SEM), близько третини українських біженців, які прибули до Швейцарії після липня 2022 року, походять із регіонів, які можуть бути класифіковані як безпечні.

Представники Швейцарської народної партії (ШВП), зокрема Паскаль Шмід, позитивно відреагували на плани уряду і вважають їх "давно назрілими".

Водночас Швейцарська рада у справах біженців різко розкритикувала таку ініціативу. На їхню думку, поточна безпекова ситуація в Україні надто мінлива, щоб регіональний поділ був об’єктивним і справедливим. Також там попередили, що існує ризик дискримінації та конфліктів між тими, хто вже отримав раніше статус захисту, і тими, хто тільки звертається по допомогу.

Не до кінця зрозуміло, як нова система вплине на українців із так званих "безпечних" регіонів, які замість статусу S подаватимуть звичайну заяву на притулок. Якщо таку заяву відхилять, остаточне рішення потім ухвалюватиме влада або Федеральний адміністративний суд. Втім, у разі загрози депортації ці люди все одно зможуть залишитись у Швейцарії на підставі тимчасового допуску.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про біженців в Європі та куди найчастіше виїжджали українці, тікаючи від війни.

Нещодавно в ЄС продовжили термін дії тимчасового захисту для українців.