Швейцария меняет политику в отношении беженцев из Украины

Беженцы. Фото: УНИАН

Федеральный совет Швейцарии в ближайшее время может ввести новые правила предоставления статуса защиты S для граждан Украины, ориентируясь на модель, введенную Норвегией. Согласно ей, статус защиты для беженцев предоставляется только тем украинцам, которые выехали из частично или полностью оккупированных регионов или зоны активных боевых действий.

Об этом сообщает SRF.

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Издание отмечает, что до недавнего времени в Швейцарии не учитывали регион происхождения граждан Украины, но в декабре прошлого года парламент принял решение изменить этот подход. В то же время новые правила будут касаться только тех, кто прибывает в страну после их внедрения, а не тех, кто уже находится в Швейцарии.

Норвегия начала делить Украину на безопасные и опасные регионы

Норвегия стала первой европейской страной, которая формально разделила территорию Украины на "опасные" и "безопасные" зоны. В частности, безопасными областями в Украине в Норвегии считают центральные и западные регионы.

Швейцария планирует действовать аналогично, однако, вероятно, может определить опасными регионами большую часть территории вокруг Киева, чем это сделала Норвегия.

По данным Государственного секретариата по вопросам миграции (SEM), около трети украинских беженцев, прибывших в Швейцарию после июля 2022 года, происходят из регионов, которые могут быть классифицированы как безопасные.

Представители Швейцарской народной партии (ШНП), в частности Паскаль Шмид, положительно отреагировали на планы правительства и считают их "давно назревшими".

В то же время Швейцарский совет по делам беженцев резко раскритиковал такую инициативу. По их мнению, текущая ситуация с безопасностью в Украине слишком изменчива, чтобы региональное разделение было объективным и справедливым. Также там предупредили, что существует риск дискриминации и конфликтов между теми, кто уже получил ранее статус защиты, и теми, кто только обращается за помощью.

Не до конца понятно, как новая система повлияет на украинцев из так называемых "безопасных" регионов, которые вместо статуса S будут подавать обычное заявление на убежище. Если такое заявление отклонят, окончательное решение потом будут принимать власти или Федеральный административный суд. Впрочем, в случае угрозы депортации эти люди все равно смогут остаться в Швейцарии на основании временного допуска.

Напомним, Новини.LIVE писали о беженцах в Европе и куда чаще всего выезжали украинцы, убегая от войны.

Недавно в ЕС продлили срок действия временной защиты для украинцев.