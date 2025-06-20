Всесвітній день біженців — статистика та історія

Українські біженці в Ірландії. Фото: Єлизавета Карамушка/Facebook

За резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 2001 року, 20 червня, відзначається Всесвітній день біженців. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну — мільйони громадян були змушені покинути власні оселі та рідні міста в пошуках безпеки як всередині країни, так і за її межами.

Новини.LIVE розповідають про Всесвітній день біженців.

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Біженці на вокзалі у Львові. Фото: Андріана Стахів

Що таке Всесвітній день біженців

Всесвітній день біженців — це міжнародний день, призначений Організацією Об’єднаних Націй на честь біженців по всьому світу.

Він відзначається щороку 20 червня і визнає силу і мужність людей, які були змушені втекти з рідної країни, щоб уникнути конфліктів чи переслідувань.

Всесвітній день біженців — це нагода викликати у громадськості співчуття та розуміння їхньої біди та визнати їхню стійкість у відбудові свого життя.

Всесвітній день біженців припадає щороку на 20 червня і присвячений біженцям по всій земній кулі. Всесвітній день біженців вперше відзначили 20 червня 2001 року, вшановуючи 50-ту річницю Конвенції 1951 року про статус біженців. Спочатку він був відомий як День Африканських біженців до того, як Генеральна Асамблея ООН офіційно визначила його міжнародним днем у грудні 2000 року.

Біженці на вокзалі у Львові. Фото: Андріана Стахів

Чим важливий Всесвітній день біженців — його мета

Всесвітній день біженців висвітлює права, потреби та мрії біженців, допомагаючи мобілізувати політичну волю та ресурси, щоб біженці могли не тільки виживати, але й процвітати.

Хоча важливо щодня захищати та покращувати життя біженців, такі міжнародні дні, як Всесвітній день біженців, допомагають зосередити увагу світової влади на тяжкому становищі тих, хто тікає від конфліктів чи переслідувань.

Багато заходів, що проводяться у цей день, створюють можливості для підтримки біженців.

Щороку Всесвітній день біженців відзначається різноманітними подіями в багатьох країнах світу на підтримку біженців. Ці заходи організовують самі біженці, представники влади, приймаючі громади, компанії, знаменитості, школярі та широка громадськість.

Біженці на вокзалі у Львові. Фото: Андріана Стахів

Українські біженці за кордоном — що відомо

За даними Агентства ООН у справах біженців станом на 17 квітня 2025 було зафіксовано в усьому світі 6,918 млн біженців з України, з них 6,358 млн — у країнах Європи.

Згідно з інформацією, у порівнянні з груднем 2024 року кількість біженців з України у Європі зросла на 104 тисячі осіб.

За даними ООН, найбільше українців в таких країнах:

Німеччина — 1,443 млн осіб;

Польща — 999,7 тисяч;

Чехія — 401,4 тисяч;

Велика Британія — 254,0 тисяч;

Іспанія — 235,7 тисяч;

Італія — 171,0 тисяч;

Франція — 70,1 тисяч.

На основі опитування Агентством ООН у справах біженців в окремих країнах Європи в період між жовтнем 2024 року та квітнем 2025 року (6471 інтерв’ю, 99% респондентів громадяни України, серед них 77% жінок, середній вік респондентів — 44 роки) була отримана така інформація щодо опитуваних мігрантів:

віком 18-59 років — 36% жінок, 17% чоловіків;

найбільша кількість виїхала в І та ІІ кварталах 2022 року (28% та 14% відповідно);

до виїзду з України — 52% працевлаштованих, працевлаштовані в країні перебування — 42%;

до виїзду з України — 5% безробітних, безробітні в країні перебування — 16%.

Нагадаємо, що нещодавно в Європейському Союзі ухвалили рішення щодо тимчасового захисту українських біженців.

Водночас в Австрії українським біженцям частково скасували страхування.