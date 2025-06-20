Всемирный день беженцев - статистика и история

День беженцев — как война заставила украинцев скитаться по миру
По резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2001 года, 20 июня, отмечается Всемирный день беженцев. С начала полномасштабного вторжения России в Украину — миллионы граждан были вынуждены покинуть собственные дома и родные города в поисках безопасности как внутри страны, так и за ее пределами.
Новини.LIVE рассказывают о Всемирном дне беженцев.
Что такое Всемирный день беженцев
Всемирный день беженцев — это международный день, назначенный Организацией Объединенных Наций в честь беженцев по всему миру.
Он отмечается ежегодно 20 июня и признает силу и мужество людей, которые были вынуждены бежать из родной страны, чтобы избежать конфликтов или преследований.
Всемирный день беженцев — это возможность вызвать у общественности сочувствие и понимание их беды и признать их стойкость в восстановлении своей жизни.
Всемирный день беженцев приходится ежегодно на 20 июня и посвящен беженцам по всему земному шару. Всемирный день беженцев впервые отметили 20 июня 2001 года, отмечая 50-ю годовщину Конвенции 1951 года о статусе беженцев. Сначала он был известен как День Африканских беженцев до того, как Генеральная Ассамблея ООН официально определила его международным днем в декабре 2000 года.
Чем важен Всемирный день беженцев — его цель
Всемирный день беженцев освещает права, потребности и мечты беженцев, помогая мобилизовать политическую волю и ресурсы, чтобы беженцы могли не только выживать, но и процветать.
Хотя важно ежедневно защищать и улучшать жизнь беженцев, такие международные дни, как Всемирный день беженцев, помогают сосредоточить внимание мировых властей на бедственном положении тех, кто бежит от конфликтов или преследований.
Многие мероприятия, проводимые в этот день, создают возможности для поддержки беженцев.
Каждый год Всемирный день беженцев отмечается различными событиями во многих странах мира в поддержку беженцев. Эти мероприятия организуют сами беженцы, представители власти, принимающие общины, компании, знаменитости, школьники и широкая общественность.
Украинские беженцы за рубежом — что известно
По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 17 апреля 2025 года было зафиксировано во всем мире 6,918 млн беженцев из Украины, из них 6,358 млн — в странах Европы.
Согласно информации, по сравнению с декабрем 2024 года количество беженцев из Украины в Европе выросло на 104 тысячи человек.
По данным ООН, больше всего украинцев в таких странах:
- Германия — 1,443 млн человек;
- Польша — 999,7 тысяч;
- Чехия — 401,4 тысяч;
- Великобритания — 254,0 тысяч;
- Испания — 235,7 тысяч;
- Италия — 171,0 тысяч;
- Франция — 70,1 тысяч.
На основе опроса Агентством ООН по делам беженцев в отдельных странах Европы в период между октябрем 2024 года и апрелем 2025 года (6471 интервью, 99% респондентов граждане Украины, среди них 77% женщин, средний возраст респондентов — 44 года) была получена следующая информация по опрашиваемым мигрантам:
- в возрасте 18-59 лет — 36% женщин, 17% мужчин;
- наибольшее количество выехало в I и II кварталах 2022 года (28% и 14% соответственно);
- до выезда из Украины — 52% трудоустроенных, трудоустроены в стране пребывания — 42%;
- до выезда из Украины — 5% безработных, безработные в стране пребывания — 16%.
Напомним, что недавно в Европейском Союзе приняли решение о временной защите украинских беженцев.
В то же время в Австрии украинским беженцам частично отменили страхование.
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