Голова парламентського комітету Олена Шуляк. Фото: facebook.com/el.shuliak

Із 15 січня 2027 року в Україні запрацює нова модель державної іпотечної програми "єОселя" для родин, які планують народити або усиновити дитину. Вона передбачає зниження відсоткової ставки після появи дитини, а також можливість придбати житло, площа або вартість якого може перевищувати встановлені нормативи до 40%.

Про це розповіла в ефірі Ранок.LIVE народна депутатка, членкиня фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України Олена Шуляк.

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Як зміниться ставка за єОселею

За новими умовами, базова відсоткова ставка залежатиме від строку кредитування:

7% річних — протягом перших трьох років;

10% — із четвертого до десятого року;

12% — починаючи з одинадцятого року.

Після народження або усиновлення кожної дитини ставка зменшуватиметься на два відсоткові пункти. Наприклад, якщо після оформлення іпотеки в родині народиться одна дитина, ставка знизиться з 7% до 5%. Після появи другої — до 3%. Мінімальна ставка за цією моделлю становитиме 0,1%.

Важливо, що знижку нараховуватимуть лише за дітей, які народилися або були усиновлені після укладення кредитного договору. Дітей, які вже є в родині на момент оформлення іпотеки, враховуватимуть під час розрахунку площі житла, але вони не впливатимуть на відсоткову ставку.

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Яке житло можна буде придбати за новими умовами

Ще одна зміна стосується площі та вартості нерухомості. Для сімей, які оберуть нову модель єОселі, ці показники зможуть перевищувати стандартні нормативи до 40%.

Шуляк пояснила, що це дозволить родинам одразу обирати помешкання з урахуванням майбутнього поповнення.

"Тобто це таке житло на виріст", — пояснила депутатка.

Хто зможе скористатися новою єОселею

За словами Шуляк, вік батьків не матиме значення. Також новими умовами зможуть скористатися неповні сім'ї, зокрема одинокі матері та батьки, які планують народження або усиновлення дитини.

"Неважливо, скільки років мамі, скільки років татові. Чи це сім'я може бути неповна, наприклад, одинока мама з дитиною вже, чи батько, але якщо вони планують поповнення, вони можуть скористатися такою програмою", — сказала вона.

Шуляк пояснила, що рішення ухвалили також з огляду на демографічну ситуацію в Україні та повномасштабну війну.

"І все одно хочеться, щоб народжувались українці, щоб народжувались діти", — наголосила вона.

За словами депутатки, уряд уже ухвалив необхідні постанови. Офіційний старт нової моделі запланований на 15 січня 2027 року. Подати заявку можна буде через застосунок "Дія".

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Також Новини.LIVE писали, що у проєкті держбюджету на 2027 рік передбачили майже 7 млрд грн на житлові компенсації ветеранам з інвалідністю І та ІІ груп. Окремо опрацьовують питання забезпечення житлом ветеранів зі статусом ВПО та сімей загиблих військових. Раніше також вдалося врегулювати виплати для 76 ветеранів-переселенців, які не потрапили до відповідних списків.