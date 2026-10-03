Нардепка Олена Шуляк: закон про майно для ВПО досі не виконали

Голова комітету з питань самоврядування Олена Шуляк. Фото: facebook.com/ShuliakOlena

Голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк заявила, що всеукраїнську інвентаризацію державного та комунального майна, яке можна використовувати для потреб внутрішньо переміщених осіб, досі не провели. Водночас її проведення внесли до програми дій уряду на 2026 рік.

Про це Олена Шуляк заявила в ефірі Вечір.LIVE.

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Закон передбачає інвентаризацію майна для ВПО

За словами Шуляк, вимогу провести всеукраїнську інвентаризацію містить закон №4080. У ньому, зокрема, йдеться про державне та комунальне майно на місцевому й регіональному рівнях, яке можна використовувати для потреб внутрішньо переміщених людей.

Водночас визначені законом терміни не були виконані.

"У нас було оновлення уряду. Ми, коли в комітетах обговорювали завдання до програми дій уряду, просили міністра, він послухав, почув, і ми це внесли відповідним пунктом, це просто прописано в програмі дій уряду, все ж таки в 2026 році таку інвентаризацію провести", — зазначила Шуляк.

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"Треба розуміти, хто це не виконує, чому не виконує, можливо, таких людей потрібно міняти. Не потрібно соромитись і про це говорити публічно", — додала Шуляк.

Шуляк пояснила, навіщо потрібна інвентаризація

За словами депутатки, повна інформація про доступне майно дозволила б державі та громадам планувати його використання для розміщення ВПО.

"Звичайно, якби така всеукраїнська інвентаризація була проведена, можна, державі було б простіше планувати, ділитися цю інформацію з регіональною владою, з областями, з громадами, планувати, що можна, наприклад, зробити, десь можна зробити швидкий ремонт і туди вже людей заселяти. Десь, можливо, потрібно більше коштів, але робити вже там капітальний ремонт", — сказала Шуляк.

Вона додала, що без відповідних даних складно планувати подальше використання майна.

"Коли ти не знаєш дещо знаходиться, ну, мені здається, там жодна людина в уряді не може це грамотно спланувати", — зазначила депутатка.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Олена Шуляк закликала Київ збільшити кількість комісій, які фіксують пошкодження після російських ударів. За її словами, до роботи можна залучати представників громадських організацій, яких закон дозволяє включати до складу таких комісій.

Також Новини.LIVE писав, що у проєкті державного бюджету на 2027 рік на житлову політику передбачили майже 85 млрд грн. Зокрема, близько 45 млрд грн планують спрямувати на програму "єОселя", а майже 25 млрд грн — на "єВідновлення".