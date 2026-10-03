Депутат Верховной Рады Елена Шуляк: закон об имуществе для ВПЛ до сих пор не выполнен

Председатель комитета по вопросам самоуправления Елена Шуляк. Фото: facebook.com/ShuliakOlena

Председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что всеукраинская инвентаризация государственного и коммунального имущества, которое можно использовать для нужд внутренне перемещенных лиц, до сих пор не проведена. В то же время ее проведение включено в программу действий правительства на 2026 год.

Об этом Елена Шуляк заявила в эфире Вечір.LIVE.

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Закон предусматривает инвентаризацию имущества для ВПО

По словам Шуляк, требование провести всеукраинскую инвентаризациюсодержится в законе № 4080. В нем, в частности, речь идет о государственном и коммунальном имуществе на местном и региональном уровнях, которое можно использовать для нужд внутренне перемещенных лиц.

В то же время установленные законом сроки не были соблюдены.

"У нас произошла смена правительства. Когда мы в комитетах обсуждали задачи для программы действий правительства, мы просили министра, он выслушал, прислушался, и мы включили это в соответствующий пункт — это прямо прописано в программе действий правительства: всё-таки в 2026 году провести такую инвентаризацию", — отметила Шуляк.

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"Нужно понимать, кто это не выполняет, почему не выполняет, возможно, таких людей нужно менять. Не нужно стесняться и говорить об этом публично", — добавила Шуляк.

Шуляк объяснила, зачем нужна инвентаризация

По словам депутата, полная информация о доступном имуществе позволила бы государству и общинам планировать его использование для размещения ВПО.

"Конечно, если бы такая всеукраинская инвентаризация была проведена, государству было бы проще планировать, делиться этой информацией с региональными властями, с областями, с общинами, планировать, что можно, например, сделать: где-то можно провести быстрый ремонт и уже заселять туда людей. Где-то, возможно, потребуется больше средств, но уже проводить там капитальный ремонт", — сказала Шуляк.

Она добавила, что без соответствующих данных сложно планировать дальнейшее использование имущества.

"Когда ты не знаешь, где что находится, ну, мне кажется, ни один человек в правительстве не сможет это грамотно спланировать", — отметила депутат.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Елена Шуляк призвала Киев увеличить количество комиссий, фиксирующих повреждения после российских ударов. По её словам, к работе можно привлекать представителей общественных организаций, которых закон позволяет включать в состав таких комиссий.

Также Новини.LIVE писал, что в проекте государственного бюджета на 2027 год на жилищную политику предусмотрено почти 85 млрд грн. В частности, около 45 млрд грн планируется направить на программу "єОселя", а почти 25 млрд грн — на "єВідновлення".