Председатель парламентского комитета Елена Шуляк. Фото: facebook.com/el.shuliak

С 15 января 2027 года в Украине начнет действовать новая модель государственной ипотечной программы єОселя для семей, планирующих родить или усыновить ребенка. Она предусматривает снижение процентной ставки после рождения ребенка, а также возможность приобрести жилье, площадь или стоимость которого может превышать установленные нормативы на 40%.

Об этом рассказала в эфире Ранок.LIVE народный депутат, член фракции "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины Елена Шуляк.

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Как изменится ставка по программе єОселя

По новым условиям базовая процентная ставка будет зависеть от срока кредитования:

7% годовых — в течение первых трех лет;

10% — с четвертого по десятый год;

12% — начиная с одиннадцатого года.

После рождения или усыновления каждого ребенка ставка будет снижаться на два процентных пункта. Например, если после оформления ипотеки в семье родится один ребенок, ставка снизится с 7% до 5%. После появления второго — до 3%. Минимальная ставка по этой модели составит 0,1%.

Важно, что скидка будет начисляться только на детей, родившихся или усыновленных после заключения кредитного договора. Дети, уже находящиеся в семье на момент оформления ипотеки, будут учитываться при расчете площади жилья, но они не будут влиять на процентную ставку.

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Чтобы снизить ставку, заемщику нужно будет обратиться в банк и предоставить документ о рождении или усыновлении ребенка.

Какое жилье можно будет приобрести на новых условиях

Еще одно изменение касается площади и стоимости недвижимости. Для семей, которые выберут новую модель єОселі, эти показатели смогут превышать стандартные нормативы до 40%.

Шуляк пояснила, что это позволит семьям сразу выбирать жилье с учётом будущего пополнения.

"То есть это жилье на будущее", — пояснила депутат.

Кто сможет воспользоваться новой программой єОселя

По словам Шуляк, возраст родителей не будет иметь значения. Также новыми условиями смогут воспользоваться неполные семьи, в частности одинокие матери и отцы, планирующие рождение или усыновление ребенка.

"Неважно, сколько лет маме, сколько лет папе. Семья может быть неполной, например, одинокая мама с ребенком или отец, но если они планируют пополнение в семье, они могут воспользоваться такой программой", — сказала она.

Шуляк пояснила, что решение было принято также с учетом демографической ситуации в Украине и полномасштабной войны.

"И все равно хочется, чтобы рождались украинцы, чтобы рождались дети", — подчеркнула она.

По словам депутата, правительство уже приняло необходимые постановления. Официальный запуск новой модели запланирован на 15 января 2027 года. Подать заявку можно будет через приложение "Дія".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что всеукраинскую инвентаризацию государственного и коммунального имущества, которое можно использовать для нужд внутренне перемещенных лиц, до сих пор не провели. В то же время проведение такой проверки включили в программу действий правительства на 2026 год.

Также Новини.LIVE писали, что в проекте госбюджета на 2027 год предусмотрено почти 7 млрд грн на жилищные компенсации ветеранам с инвалидностью I и II групп. Отдельно прорабатываются вопросы обеспечения жильем ветеранов со статусом ВПЛ и семей погибших военных. Ранее также удалось урегулировать выплаты для 76 ветеранов-переселенцев, которые не попали в соответствующие списки.