Олена Шуляк. Фото: РБК-Україна

Ексголова партії "Слуга Народу" та голова Комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк повідомила про завершення свого другого терміну на посаді керівника політичної сили. Він офіційно закінчився 14 грудня.

Про це вона повідомила у Telegram у середу, 17 грудня.

Реклама

Читайте також:

Пост Шуляк. Фото: скриншот

Шуляк підвела підсумки своєї роботи

"Очоливши цю посаду 4 роки тому я мала багато планів щодо розбудови партійної структури, але як і для всіх українців, всі задуми, скоригувала повномасштабна війна. Та скажу чесно: те, що роблять політичні партії у часи війни — абсолютно унікальний досвід, який ні з чим не зрівняти. І цей час дозволяє осмислити і оцінити, наскільки є ціннісними люди поруч і наскільки важливі речі вони можуть робити", — написала Шуляк.

Вона зазначила, що з початком війни партія оперативно перебудувала свою діяльність: багато офісів "Слуги Народу" було трансформовано у гуманітарні хаби, які цілодобово допомагали Збройним силам України, внутрішньо переміщеним особам та волонтерам. Незважаючи на втрату десятків офісів через окупацію, за чотири роки партія з нуля відкрила 134 нових офіси, збільшивши їхню загальну кількість до 168 по всій країні.

Вона наголосила, що "Слуга Народу" — це не лише депутати Верховної Ради, а й тисячі місцевих депутатів, десятки тисяч активістів та сотні тисяч прихильників. За словами Шуляк, члени партії працюють у найрізноманітніших сферах: служать у ЗСУ, лікують поранених, навчають, реалізують соціальні та гуманітарні проекти та репрезентують українські інтереси на міжнародній арені.

Окрема увага у звіті була приділена розвитку партійних рухів "ЗеМолодіжка" та "ЗеЖінки". За її керівництво ці напрями об'єднали понад 20 тисяч учасників по всій Україні та стали важливим інструментом зв'язку партії з реальними потребами суспільства, а також платформою для реалізації проектів на місцевому та національному рівнях.

"За останні 4 роки партія "Слуга Народу" системно спрямовувала значну частину свого державного фінансування на підтримку Збройних Сил України. У час повномасштабної війни, коли кожна гривня має вагу, це було свідоме всієї політичної команди: перетворювати ресурс політичної інституції на реальну допомогу тим, хто щодня тримає країну. Таким чином, з бюджетного фінансування ми направили на захист країни понад 600 мільйонів гривень", — додала Шуляк.

Окремо вона наголосила ще на декількох цифрах, які були зібрані нашими депутатами від СН поза бюджетним фінансуванням, і які пішли на:

195,9 млн грн на збройні сили;

171,7 млн грн для підтрики ВПО;

31,3 млн грн на медикаменти;

15 462 куплено різноманітних дронів;

4764 куплено одиниць транспорту;

5124 куплено генераторів, EcoFlow;

832 куплено старлінків.

Нагадаємо, що раніше голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія прокоментував рішення Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення Андрія Єрмака.

А сьогодні депутати від партії "Слуги народу" обрали нового голову. Посаду обійняв перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.