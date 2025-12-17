Елена Шуляк. Фото: РБК-Украина

Экс-председатель партии "Слуга Народа" и председатель Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщила о завершении своего второго срока на посту руководителя политической силы. Он официально закончился 14 декабря.

Об этом она сообщила в Telegram в среду, 17 декабря.

Пост Шуляк. Фото: скриншот

Шуляк подвела итоги своей работы

"Возглавив эту должность 4 года назад я имела много планов по развитию партийной структуры, но как и для всех украинцев, все замыслы, скорректировала полномасштабная война. Но скажу честно: то, что делают политические партии во времена войны — абсолютно уникальный опыт, который ни с чем не сравнить. И это время позволяет осмыслить и оценить, насколько ценностны люди рядом и насколько важные вещи они могут делать", — написала Шуляк.

Она отметила, что с началом войны партия оперативно перестроила свою деятельность: многие офисы "Слуги народа" были трансформированы в гуманитарные хабы, которые круглосуточно помогали Вооруженным силам Украины, внутренне перемещенным лицам и волонтерам. Несмотря на потерю десятков офисов из-за оккупации, за четыре года партия с нуля открыла 134 новых офиса, увеличив их общее количество до 168 по всей стране.

Она подчеркнула, что "Слуга Народа" — это не только депутаты Верховной Рады, но и тысячи местных депутатов, десятки тысяч активистов и сотни тысяч сторонников. По словам Шуляк, члены партии работают в самых разных сферах: служат в ВСУ, лечат раненых, обучают, реализуют социальные и гуманитарные проекты и представляют украинские интересы на международной арене.

Отдельное внимание в отчете было уделено развитию партийных движений "ЗеМолодежка" и "ЗеЖінки". За ее руководство эти направления объединили более 20 тысяч участников по всей Украине и стали важным инструментом связи партии с реальными потребностями общества, а также платформой для реализации проектов на местном и национальном уровнях.

"За последние 4 года партия "Слуга Народа" системно направляла значительную часть своего государственного финансирования на поддержку Вооруженных Сил Украины. Во время полномасштабной войны, когда каждая гривна имеет вес, это было сознательное всей политической команды: превращать ресурс политической институции на реальную помощь тем, кто ежедневно держит страну. Таким образом, из бюджетного финансирования мы направили на защиту страны более 600 миллионов гривен", — добавила Шуляк.

Отдельно она отметила еще на нескольких цифрах, которые были собраны нашими депутатами от СН вне бюджетного финансирования, и которые пошли на:

195,9 млн грн на вооруженные силы;

171,7 млн грн для поддержки ВПО;

31,3 млн грн на медикаменты;

15 462 куплено различных дронов;

4764 куплено единиц транспорта;

5124 куплено генераторов, EcoFlow;

832 куплено старлинков.

Напомним, что ранее председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия прокомментировал решение Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Андрея Ермака.

А сегодня депутаты от партии "Слуги народа" избрали нового председателя. Должность занял первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.