На новом съезде партии "Слуга народа" будут избирать председателя - Козырь

Сергей Козырь. Фото: кадр из видео

Нардеп Сергей Козырь сообщил, что 17 декабря на съезде партии "Слуга народа" будут выбирать нового председателя на следующие 2 года. Среди вероятных кандидатов — Александр Корниенко и Михаил Федоров.

Об этом Козырь рассказал в эфире Новини.LIVE канале в пятницу, 12 декабря.

Реклама

Читайте также:

Съезд партии "Слуга народа"

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Козырь отметил, что действующие полномочия народного депутата, действующего председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк завершаются 14 декабря, после двух сроков. Среди потенциальных кандидатов на следующий срок остается Шуляк. Также Козырь назвал имена Александра Корниенко и Михаила Федорова.

"Фишка партии — никто ничего не знает до последних десяти минут... Вопрос не в руководителе, а в работе: приближение победы и помощь людям на местах", — отметил Козырь.

Козырь добавил, что на съезде обсудят также отчет за последние 2 года и формальные детали, но вопрос выборов — не будут рассматривать.

Напомним, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поддержал решение Зеленского об увольнении Ермака.

Ранее мы также информировали, что ВР может ввести изменения в деятельности Нацкомиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги.