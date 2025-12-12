На новому з'їзді партії "Слуга народу" обиратимуть голову — Козир

Сергій Козир. Фото: кадр із відео

Нардеп Сергій Козир повідомив, що 17 грудня на з'їзді партії "Слуга народу" обиратимуть нового голову на наступні 2 роки. Серед ймовірних кандидатів — Олександр Корнієнко та Михайло Федоров.

Про це Козир розповів в ефірі Новини.LIVE каналі у п'ятницю, 12 грудня.

З'їзд партії "Слуга народу"

Нардеп від "Слуги народу" Сергій Козир зауважив, що чинні повноваження народної депутатки, чинної голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк завершуються 14 грудня, після двох термінів. Серед потенційних кандидатів на наступний термін залишається Шуляк. Також Козир назвав імена Олександра Корнієнка та Михайла Федорова.

"Фішка партії — ніхто нічого не знає до останніх десяти хвилин... Питання не в керівнику, а в роботі: наближення перемоги та допомога людям на місцях", — зазначив Козир.

Козир додав, що на з'їзді обговорять також звіт за останні 2 роки та формальні деталі, але питання виборів — не розглядатимуть.

Нагадаємо, що голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія підтримав рішення Зеленського щодо звільнення Єрмака.

Раніше ми також інформували, що ВР може запровадити зміни в діяльності Нацкомісії, що регулює енергетику та комунальні послуги.