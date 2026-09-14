Нове житло за сертифікатами отримали лише 34 тисячі родин - Шуляк

Олена Шуляк. Фото: Олена Шуляк/Facebook

В Україні видали понад 90 тисяч житлових сертифікатів, однак нове житло за ними вже отримали близько 34 тисяч родин. Ще десятки тисяч українців очікують у черзі на виплати за сертифікатами. Стало відомо, що у вересні Україна очікує понад 5 млрд грн, які спрямують на фінансування житлових сертифікатів і придбання нового житла.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомила голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк.

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Десятки тисяч людей очікують на виплати

Олена Шуляк повідомила в прямому ефірі кореспондентам Вечір.LIVE, що наразі в черзі на отримання коштів за житловими сертифікатами перебувають десятки тисяч людей.

"Точно не мільйони, але це можуть бути десятки тисяч людей, які на сьогодні стоять у черзі", — зазначила вона.

Водночас Україна у вересні має отримати 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи. Це понад 5 млрд грн, які планують спрямувати на реалізацію житлових сертифікатів та придбання нових домівок.

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Окремо голова профільного комітету Верховної Ради повідомила, що понад 150 тисяч родин уже отримали компенсації за пошкоджене житло. А загальна сума таких виплат перевищила 15 млрд грн.

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