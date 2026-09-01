Відбудова житла в Україні залежить від повернення громадян

Українці на вокзалі. Ілюстративне фото: Укрзалізниця/Facebook

Точні масштаби житлової відбудови України після війни наразі визначити неможливо. За словами голови Агентства відновлення Сергія Сухомлина, багато залежатиме від того, скільки українців залишиться в країні та повернеться з-за кордону. За різними оцінками, за межі України виїхали від 6 до 8 млн людей.

Про це голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Скільки житла доведеться відбудувати в Україні

Сергій Сухомлин зазначив, що серед українців, які виїхали за кордон, є власники квартир в Україні. Частина такого житла нині здається в оренду, тому кількість людей, які повернуться, безпосередньо впливатиме на потребу в новому житлі та ресурсах для його будівництва.

"Ці квартири сьогодні фактично здаються. Тому, повернуться ці люди чи ні, від цього буде залежати той ресурс, який нам потрібно буде спрямувати на будівництво житла", — зазначив Сухомлин.

Водночас в Україні вже опрацьовують пілотний проєкт із будівництва муніципального орендного житла. За словами Сухомлина, до роботи над ним залучений Європейський інвестиційний банк, через який планують залучити близько 100 млн євро кредитних і грантових коштів.

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Проєкт має стати пілотним для українських громад і передбачає створення житлового фонду, яким зможуть користуватися муніципалітети. Зокрема, таке житло планують тимчасово надавати внутрішньо переміщеним особам.

Яким буде муніципальне житло

Йдеться переважно про багатоповерхові будинки до п'яти поверхів. При цьому великі житлові масиви з такого житла створювати не планують: у різних частинах міст можуть зводити по одному-двох будинках.

За словами Сухомлина, такий підхід має допомогти інтегрувати мешканців у громади та не допустити концентрації людей з однаковими життєвими обставинами в окремих районах.

"Це один-два будинки максимум, в іншому місті знов один-два будинки, бо вся світова практика і досвід показує, що не можна створювати гетто, отакий гетто, бо не можна в одному місті конструювати людей з одною проблематикою", — сказав Сухомлин.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Олена Зеленська заявила, що Україна не повинна змушувати родини з дітьми повертатися з-за кордону під час війни. Водночас держава має підтримувати зв’язок із громадянами за кордоном та створювати умови для їхнього повернення після завершення бойових дій. За її словами, Україна має стати настільки привабливою для життя, щоб люди самі захотіли повернутися.

Новини.LIVE також писали, що омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що для повернення українців із-за кордону держава має забезпечити їх житлом. Він закликав передбачити окреме фінансування житлових програм для громадян, які втратили домівки через війну. За його словами, доступні кредити та інші фінансові інструменти для придбання житла можуть сприяти поверненню українців.