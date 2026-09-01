Восстановление жилья в Украине зависит от возвращения граждан

Украинцы на вокзале. Иллюстративное фото: Укрзализныця/Facebook

Точные масштабы восстановления жилищного фонда Украины после войны пока определить невозможно. По словам главы Агентства восстановления Сергея Сухомлина, многое будет зависеть от того, сколько украинцев останется в стране и вернется из-за границы. По разным оценкам, за пределы Украины выехали от 6 до 8 млн человек.

Об этом глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

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Сколько жилья придется восстановить в Украине

Сергей Сухомлин отметил, что среди украинцев, выехавших за границу, есть владельцы квартир в Украине. Часть такого жилья сейчас сдается в аренду, поэтому количество людей, которые вернутся, будет напрямую влиять на потребность в новом жилье и ресурсах для его строительства.

"Эти квартиры сегодня фактически сдаются в аренду. Поэтому, вернутся эти люди или нет, от этого будет зависеть тот ресурс, который нам нужно будет направить на строительство жилья", — отметил Сухомлин.

В то же время в Украине уже разрабатывается пилотный проект по строительству муниципального арендного жилья. По словам Сухомлина, к работе над ним привлечен Европейский инвестиционный банк, через который планируется привлечь около 100 млн евро кредитных и грантовых средств.

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Проект должен стать пилотным для украинских громад и предусматривает создание жилищного фонда, которым смогут пользоваться муниципалитеты. В частности, такое жилье планируется временно предоставлять внутренне перемещенным лицам.

Каким будет муниципальное жилье

Речь идет преимущественно о многоэтажных домах высотой до пяти этажей. При этом создавать крупные жилые массивы из такого жилья не планируется: в разных частях городов могут возводить по одному-двум домам.

По словам Сухомлина, такой подход должен помочь интегрировать жителей в громады и не допустить концентрации людей с одинаковыми жизненными обстоятельствами в отдельных районах.

"Это один-два дома максимум, в другом городе снова один-два дома, потому что вся мировая практика и опыт показывают, что нельзя создавать гетто, вот такие гетто, потому что нельзя в одном городе группировать людей с одной и той же проблематикой", — сказал Сухомлин.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Елена Зеленская заявила, что Украина не должна заставлять семьи с детьми возвращаться из-за границы во время войны. В то же время государство должно поддерживать связь с гражданами за рубежом и создавать условия для их возвращения после завершения боевых действий. По её словам, Украина должна стать настолько привлекательной для жизни, чтобы люди сами захотели вернуться.

Новини.LIVE также писали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что для возвращения украинцев из-за рубежа государство должно обеспечить их жильем. Он призвал предусмотреть отдельное финансирование жилищных программ для граждан, лишившихся жилья из-за войны. По его словам, доступные кредиты и другие финансовые инструменты для приобретения жилья могут способствовать возвращению украинцев.