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Главная Новости дня Шуляк: новое жилье по сертификатам получили лишь 34 тысячи семей

Шуляк: новое жилье по сертификатам получили лишь 34 тысячи семей

Ua ru
14 сентября 2026 23:38
Эксклюзив
Новое жилье по сертификатам получили лишь 34 тысячи семей — Шуляк
Елена Шуляк. Фото: Елена Шуляк/Facebook

В Украине выдано более 90 тысяч жилищных сертификатов, однако новое жилье по ним уже получили около 34 тысяч семей. Еще десятки тысяч украинцев ожидают в очереди на выплаты по сертификатам.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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В настоящее время в очереди на получение средств по жилищным сертификатам находятся десятки тысяч человек.

В то же время Украина в сентябре должна получить 100 млн евро от Банка развития Совета Европы. Это более 5 млрд грн, которые планируется направить на реализацию жилищных сертификатов и приобретение нового жилья.

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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