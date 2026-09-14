Новое жилье по сертификатам получили лишь 34 тысячи семей — Шуляк

Елена Шуляк. Фото: Елена Шуляк/Facebook

В Украине выдано более 90 тысяч жилищных сертификатов, однако новое жилье по ним уже получили около 34 тысяч семей. Еще десятки тысяч украинцев ожидают в очереди на выплаты по сертификатам.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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В настоящее время в очереди на получение средств по жилищным сертификатам находятся десятки тысяч человек.

В то же время Украина в сентябре должна получить 100 млн евро от Банка развития Совета Европы. Это более 5 млрд грн, которые планируется направить на реализацию жилищных сертификатов и приобретение нового жилья.