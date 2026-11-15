Народна депутатка від "Слуги Народу" Олена Шуляк. Фото: facebook.com/ShuliakOlena

Народна депутатка від "Слуги Народу" Олена Шуляк повідомила, що в Україні планують створити єдину житлову систему. Вона має допомагати громадянам знаходити доступні держпрограми та пільги для поліпшення житлових умов.

Про це розповіла народна депутатка, членкиня фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE.

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Як працюватиме єдина житлова система

Олена Шуляк заявила, що система майбутньої житлової програми має аналізувати інформацію про людей з різних реєстрів. Це буде допомагати знаходити найкращі варіанти житлових програм для охочих орієнтуючись на доходи, статус та потреби.

Вона уточнила, що це стосується програми "єОселя", житлових ініціатив для ВПО, науковців, медиків і педагогів, а також регіональних та муніципальних програм підтримки.

"Людина, яка хоче поліпшити свої житлові умови, буде заходити в цю систему, реєструватися, і система буде бачити всю інформацію про її доходи та пільги. Вона аналізуватиме ці дані й видаватиме оптимальну пораду для конкретної людини", — пояснила Шуляк.

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Новини.LIVE писали, що народна депутатка "Слуги народу" Олена Шуляк повідомила про зміну умов житлової програми "єОселя" для родин із дітьми. Після народження дитини ставку знижуватимуть, а нормативи площі чи вартості житла можна буде перевищити на 40%.

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