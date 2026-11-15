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Главная Новости дня Шуляк объявила о создании единой жилищной системы в Украине

Шуляк объявила о создании единой жилищной системы в Украине

Ua ru
15 ноября 2026 09:00
Эксклюзив
В Украине создадут единую систему жилищных программ: подробности от Шуляк facebook.com/ShuliakOlena
Народный депутат от партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото: facebook.com/ShuliakOlena

Народный депутат от партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что в Украине планируется создать единую жилищную систему. Она должна помогать гражданам находить доступные государственные программы и льготы для улучшения жилищных условий.

Об этом рассказала народный депутат, член фракции "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины Елена Шуляк в эфире программы Ранок.LIVE.

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Как будет работать единая жилищная система

Елена Шуляк заявила, что система будущей жилищной программы должна анализировать информацию о людях из различных реестров. Это будет помогать находить лучшие варианты жилищных программ для желающих, ориентируясь на доходы, статус и потребности.

Она уточнила, что это касается программы "єОселя", жилищных инициатив для ВПЛ, ученых, медиков и педагогов, а также региональных и муниципальных программ поддержки.

"Человек, желающий улучшить свои жилищные условия, будет заходить в эту систему, регистрироваться, и система будет видеть всю информацию о его доходах и льготах. Она будет анализировать эти данные и давать оптимальный совет для конкретного человека", — пояснила Шуляк.

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Новини.LIVE писали, что народный депутат от партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила об изменении условий жилищной программы "єОселя" для семей с детьми. После рождения ребенка ставку будут снижать, а нормативы площади или стоимости жилья можно будет превысить на 40%.

Мы сообщали, что генеральный директор Sigma+ Анна Лаевская рассказала журналистке Новини.LIVE Анне Сирык, что из-за полномасштабной войны у украинцев изменились требования к жилью. Покупатели все чаще обращают внимание на наличие укрытия, автономность жилья и безопасность здания.

Украина жилье Елена Шуляк ВПЛ єОселя продажа жилья
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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