Штормовий вітер та дощі: Діденко попередила про негоду в областях

Штормовий вітер та дощі: Діденко попередила про негоду в областях

Дата публікації: 22 квітня 2026 13:17
Штормовий вітер та дощі: Діденко попередила про негоду в областях
Дівчата під час дощу. Фото: Новини.LIVE

В Україну сунуть атмосферні фронти, які принесуть різке погіршення погодних умов. Вже 23 квітня більшість регіонів накриють опади та сильний вітер.

Про це сповістила Наталка Діденко, повідомляє Новини.LIVE

У четвер вдень очікуються дощі від невеликих до помірних майже по всій території країни. Винятком стануть лише західні області, де ймовірність опадів залишається незначною. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +8...+11 градусів, а на півдні та заході прогріється до +10...+14 градусів.

Штормове попередження: де буде найнебезпечніше

Характерною особливістю дня стане потужний північно-західний вітер. Його пориви сягатимуть штормових значень — до 15-20 метрів за секунду. Фахівці радять обов'язково брати парасолі та уважно обирати безпечні місця для паркування автомобілів подалі від дерев.

Допис Діденко про прогноз погоди 23 квітня
Допис Наталки Діденко. Фото: скріншот

Погода у Києві 23 квітня: коли піде дощ

У Києві найближчої ночі буде сухо, температура становитиме +3...+5 градусів. Проте вдень столицю також накриє дощ і сильний вітер, а повітря прогріється лише до +7...+9 градусів.

Загалом холодна погода в Україні утримається аж до початку травня, тому ховати теплі речі поки зарано.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляв, що з 20 по 26 квітня в Україні очікується різке похолодання з температурою нижче норми. Через арктичне повітря та циклони синоптики прогнозують нічні заморозки, поривчастий вітер і опади, подекуди з мокрим снігом.

Також Новини.LIVE писав, що геомагнітна обстановка 22 квітня буде стабільною: сильних магнітних бур не очікується. Попри окремі спалахи на Сонці, рівень його активності залишається дуже низьким, а ризик збурень — мінімальним.

Київ Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

