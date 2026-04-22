Штормовий вітер та дощі: Діденко попередила про негоду в областях

В Україну сунуть атмосферні фронти, які принесуть різке погіршення погодних умов. Вже 23 квітня більшість регіонів накриють опади та сильний вітер.

Про це сповістила Наталка Діденко, повідомляє Новини.LIVE.

У четвер вдень очікуються дощі від невеликих до помірних майже по всій території країни. Винятком стануть лише західні області, де ймовірність опадів залишається незначною. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +8...+11 градусів, а на півдні та заході прогріється до +10...+14 градусів.

Характерною особливістю дня стане потужний північно-західний вітер. Його пориви сягатимуть штормових значень — до 15-20 метрів за секунду. Фахівці радять обов'язково брати парасолі та уважно обирати безпечні місця для паркування автомобілів подалі від дерев.

Погода у Києві 23 квітня: коли піде дощ

У Києві найближчої ночі буде сухо, температура становитиме +3...+5 градусів. Проте вдень столицю також накриє дощ і сильний вітер, а повітря прогріється лише до +7...+9 градусів.

Загалом холодна погода в Україні утримається аж до початку травня, тому ховати теплі речі поки зарано.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляв, що з 20 по 26 квітня в Україні очікується різке похолодання з температурою нижче норми. Через арктичне повітря та циклони синоптики прогнозують нічні заморозки, поривчастий вітер і опади, подекуди з мокрим снігом.

Також Новини.LIVE писав, що геомагнітна обстановка 22 квітня буде стабільною: сильних магнітних бур не очікується. Попри окремі спалахи на Сонці, рівень його активності залишається дуже низьким, а ризик збурень — мінімальним.