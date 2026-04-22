Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Магнітні бурі на 22 квітня: на Сонці відбулося 8 спалахів

Ua ru
Дата публікації: 22 квітня 2026 12:29
Вплив магнітних бур на здоров'я. Фото: колаж Новини.LIVE

У середу, 22 квітня, геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься спокійною, без суттєвих магнітних бур. Сонячна активність нині перебуває на дуже низькому рівні, попри зафіксовані спалахи. Ймовірність сильних геомагнітних збурень — мінімальна.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 22 квітня

Сьогодні, 22 квітня, значних магнітних бур не прогнозується. Геомагнітне поле перебуватиме у межах від спокійного до дещо нестабільного стану, однак без критичних коливань.

За останню добу сонячна активність залишалася дуже низькою. Було зафіксовано вісім спалахів: шість із них належать до класу B, ще два — до класу C. Такі спалахи вважаються слабкими й практично не впливають на геомагнітну ситуацію на Землі.

Магнітні бурі на 22 квітня
Прогноз магнітних бур з 22 до 24 квітня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Фахівці прогнозують, що протягом дня суттєвих змін не відбудеться. Сонце залишатиметься малoактивним, хоча невелика ймовірність спалахів класу C все ж зберігається

Читайте також:

Основні показники на 22 квітня: 

  • ймовірність слабкого геомагнітного шторму — 5%
  • ймовірність сильного геомагнітного шторму — 1%
  • ймовірність спалахів класу M — 5%
  • ймовірність спалахів класу X — 1%
  • кількість сонячних плям — 26

Як магнітні бурі впливають на здоров’я 

Магнітні бурі можуть позначатися на самопочутті, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним тиском або підвищеною чутливістю до змін погоди. Хоча вплив не є однаковим для всіх, лікарі радять звертати увагу на самопочуття у такі періоди. 

Найпоширеніші симптоми:

  • головний біль або запаморочення;
  • коливання артеріального тиску;
  • підвищена втома та сонливість;
  • дратівливість або тривожність;
  • порушення сну.

Зауважимо, що у дні підвищеної геомагнітної активності медики рекомендують уникати перевантажень, більше відпочивати, пити достатньо води та контролювати хронічні захворювання. Навіть за слабкої сонячної активності варто прислухатися до сигналів організму.

Новини.LIVE інформували, що на 22 квітня синоптики прогнозували опади у частині регіонів, а також нічні заморозки. За даними Укргідрометцентру, на погоду впливатиме надходження холодного повітря з півночі Європи. Водночас удень температура підвищуватиметься.

Новини.LIVE також повідомляли про прогноз погоди в Україні на тиждень 20–26 квітня. Відтак, у цей період очікується нестійка та прохолодніша, ніж зазвичай, погода. Синоптики прогнозують часті опади, посилення вітру та нічні заморозки в окремих регіонах.

магнітні бурі прогноз погоди метеозалежність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації