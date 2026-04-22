Магнітні бурі на 22 квітня: на Сонці відбулося 8 спалахів

Вплив магнітних бур на здоров'я.

У середу, 22 квітня, геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься спокійною, без суттєвих магнітних бур. Сонячна активність нині перебуває на дуже низькому рівні, попри зафіксовані спалахи. Ймовірність сильних геомагнітних збурень — мінімальна.

Дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 22 квітня

Сьогодні, 22 квітня, значних магнітних бур не прогнозується. Геомагнітне поле перебуватиме у межах від спокійного до дещо нестабільного стану, однак без критичних коливань.

За останню добу сонячна активність залишалася дуже низькою. Було зафіксовано вісім спалахів: шість із них належать до класу B, ще два — до класу C. Такі спалахи вважаються слабкими й практично не впливають на геомагнітну ситуацію на Землі.

Прогноз магнітних бур з 22 до 24 квітня.

Фахівці прогнозують, що протягом дня суттєвих змін не відбудеться. Сонце залишатиметься малoактивним, хоча невелика ймовірність спалахів класу C все ж зберігається.

Читайте також:

Основні показники на 22 квітня:

ймовірність слабкого геомагнітного шторму — 5%

ймовірність сильного геомагнітного шторму — 1%

ймовірність спалахів класу M — 5%

ймовірність спалахів класу X — 1%

кількість сонячних плям — 26

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Магнітні бурі можуть позначатися на самопочутті, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним тиском або підвищеною чутливістю до змін погоди. Хоча вплив не є однаковим для всіх, лікарі радять звертати увагу на самопочуття у такі періоди.

Найпоширеніші симптоми:

головний біль або запаморочення;

коливання артеріального тиску;

підвищена втома та сонливість;

дратівливість або тривожність;

порушення сну.

Зауважимо, що у дні підвищеної геомагнітної активності медики рекомендують уникати перевантажень, більше відпочивати, пити достатньо води та контролювати хронічні захворювання. Навіть за слабкої сонячної активності варто прислухатися до сигналів організму.

Новини.LIVE інформували, що на 22 квітня синоптики прогнозували опади у частині регіонів, а також нічні заморозки. За даними Укргідрометцентру, на погоду впливатиме надходження холодного повітря з півночі Європи. Водночас удень температура підвищуватиметься.

Новини.LIVE також повідомляли про прогноз погоди в Україні на тиждень 20–26 квітня. Відтак, у цей період очікується нестійка та прохолодніша, ніж зазвичай, погода. Синоптики прогнозують часті опади, посилення вітру та нічні заморозки в окремих регіонах.